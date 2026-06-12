きょう6月12日（金）よる7時56分〜 日本テレビ系で放送の「沸騰ワード10」では、新企画が始動！井桁弘恵が今話題沸騰中のニュースポーツ・ビックルボールを猛特訓。親友の番組ディレクターとコンビを組み、目指すは日本代表。さらに、熱血コーチ・松岡修造が緊急参戦！世界を知る男からの熱すぎる指導に、井桁の目にも思わず涙が…!?

“美容に取り憑かれた”幕内力士・一山本関は、憧れの“美容親方”である矢田亜希子から美容の極意を学ぶ！体の中からキレイにする“キノコ鍋”を食べた後は、同じく美容大好きな翔猿関も合流し、海外の王族も御用達の“奇跡のゴッドハンド”による施術を体験する。

スタジオには、来週6月19日（金）公開の映画『免許返納!?』に出演する西野七瀬と、今回がバラエティー初出演となる、映画『怪物』や『国宝』でさまざまな賞を受賞し海外からも注目される黒川想矢が登場。

VTRに登場した美容に良いという“キノコ鍋”には「この後すぐ調べよう！」と西野。黒川は、美肌を追求する一山本関のVTRを見て「映画『国宝』ではおしろいで肌あれしてしまって、肌ケアやらないといけない」と興味津々！

登山家・野口健の娘で、「ミス日本2026」ではグランプリを獲得した環境活動家の野口絵子は、日本代表を目指す井桁とディレクターのVTRを見て「命をかけて挑戦している仲間みたい」と感動！

■“ピックルボールに取り憑かれた”井桁弘恵

競技人口が激増中だという話題のニュースポーツ・ビックルボール。多くの芸能人がハマる中、プライベートで大会に出場しているという元テニス部の井桁は「日本のビックルボール界を盛り上げたい」と、“コスパ旅”で何度も共演した仲良しのディレクターとコンビを組んで日本代表を目指すことを宣言。

そこに、特別コーチとして元プロテニスプレイヤーの松岡が緊急参戦！「本気で世界を目指すなら」と出演を快諾したという松岡の猛特訓を受け、井桁の目にも思わず涙が…！修造流・言葉の魔法で初心者&伸び悩み生徒が急成長。話題の競技で芸能界ガチ部活が始動！

■“美容に取り憑かれた”一山本関

人気力士・一山本関が取り憑かれているもの、それは“美容”！相撲の稽古後はちゃんこも食べることなく、自宅に戻って念入りにスキンケアをしているという一山本関は美容雑誌でも注目されるほど。今回は、憧れの“美容親方”である矢田と共に“美容の極意”を学べる2大スポットへ。

“飲む美容液”と言われる“キノコしゃぶしゃぶ”を堪能したところで、同じく美容好きの人気力士・翔猿関も合流。海外の王族もやってくるという“奇跡のゴッドハンド”による施術を体験した力士たちはどこまで美しくなれるのか？