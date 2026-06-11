「RBL Season 1」Round 1男子開幕！新宿で熱戦を制した湘南シーサイドが初代ラウンドチャンピオンに

3人制バスケットボール（3x3）の新たなプロリーグであるRBL（Royal Baseketball League）Season 1の「Round 1」が、5月30日と31日に歌舞伎町シネシティ広場（新宿）で開催された。

Day1の予選リーグでは、全12チームによるグループ戦（全12試合）が実施され、熱戦を勝ち上がった上野原サンライズ、渋谷トウキョウ ダイム、相模原プロセス、蕨ユナイテッド、宇都宮ブレックス3x3、横浜サイモン、湘南シーサイド、富山フォースパイスが決勝トーナメントに進出した。

Day2の決勝トーナメントでは、蕨ユナイテッドと湘南シーサイドがファイナルへ進出。一進一退の攻防となった頂上決戦は、終了間際に2ポイントシュートを沈めた湘南シーサイドが、最終スコア16対14で勝利し、「RBL Season 1」記念すべき初代ラウンドチャンピオンに輝いた。

次回の「Round 2 愛知」は、2026年6月13日と14日に、名城公園南遊園（愛知県名古屋市）で開催される。

◆≪RBL Season 1／Round 1 新宿≫





▼優勝



湘南シーサイド

▼MVP



スヴォニミル・ストゥニャ（湘南シーサイド）

▼決勝トーナメント進出チーム



・上野原サンライズ



・渋谷トウキョウ ダイム



・相模原プロセス



・蕨ユナイテッド



・宇都宮ブレックス3x3



・横浜サイモン



・湘南シーサイド



・富山フォースパイス

◆≪RBL Season 1／Round 2 愛知≫

日程：6月13日（土）～14日（日）



会場：名城公園南遊園（愛知県名古屋市）



アクセス：地下鉄名城線「名城公園駅」2番出口より徒歩3分／「名古屋城駅」2番出口より徒歩13分