「RBL Season 1」Round 1男子開幕！新宿で熱戦を制した湘南シーサイドが初代ラウンドチャンピオンに
3人制バスケットボール（3x3）の新たなプロリーグであるRBL（Royal Baseketball League）Season 1の「Round 1」が、5月30日と31日に歌舞伎町シネシティ広場（新宿）で開催された。
Day1の予選リーグでは、全12チームによるグループ戦（全12試合）が実施され、熱戦を勝ち上がった上野原サンライズ、渋谷トウキョウ ダイム、相模原プロセス、蕨ユナイテッド、宇都宮ブレックス3x3、横浜サイモン、湘南シーサイド、富山フォースパイスが決勝トーナメントに進出した。
Day2の決勝トーナメントでは、蕨ユナイテッドと湘南シーサイドがファイナルへ進出。一進一退の攻防となった頂上決戦は、終了間際に2ポイントシュートを沈めた湘南シーサイドが、最終スコア16対14で勝利し、「RBL Season 1」記念すべき初代ラウンドチャンピオンに輝いた。
次回の「Round 2 愛知」は、2026年6月13日と14日に、名城公園南遊園（愛知県名古屋市）で開催される。
◆≪RBL Season 1／Round 1 新宿≫
▼優勝
湘南シーサイド
▼MVP
スヴォニミル・ストゥニャ（湘南シーサイド）
▼決勝トーナメント進出チーム
・上野原サンライズ
・渋谷トウキョウ ダイム
・相模原プロセス
・蕨ユナイテッド
・宇都宮ブレックス3x3
・横浜サイモン
・湘南シーサイド
・富山フォースパイス
◆≪RBL Season 1／Round 2 愛知≫
日程：6月13日（土）～14日（日）
会場：名城公園南遊園（愛知県名古屋市）
アクセス：地下鉄名城線「名城公園駅」2番出口より徒歩3分／「名古屋城駅」2番出口より徒歩13分