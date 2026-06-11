「RBL Season 1」Round 1男子開幕！新宿で熱戦を制した湘南シーサイドが初代ラウンドチャンピオンに

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　3人制バスケットボール（3x3）の新たなプロリーグであるRBL（Royal Baseketball League）Season 1の「Round 1」が、5月30日と31日に歌舞伎町シネシティ広場（新宿）で開催された。


　Day1の予選リーグでは、全12チームによるグループ戦（全12試合）が実施され、熱戦を勝ち上がった上野原サンライズ、渋谷トウキョウ ダイム、相模原プロセス、蕨ユナイテッド、宇都宮ブレックス3x3、横浜サイモン、湘南シーサイド、富山フォースパイスが決勝トーナメントに進出した。


　Day2の決勝トーナメントでは、蕨ユナイテッドと湘南シーサイドがファイナルへ進出。一進一退の攻防となった頂上決戦は、終了間際に2ポイントシュートを沈めた湘南シーサイドが、最終スコア16対14で勝利し、「RBL Season 1」記念すべき初代ラウンドチャンピオンに輝いた。


　　次回の「Round 2 愛知」は、2026年6月13日と14日に、名城公園南遊園（愛知県名古屋市）で開催される。　


◆≪RBL Season 1／Round 1 新宿≫



▼優勝

湘南シーサイド


▼MVP

スヴォニミル・ストゥニャ（湘南シーサイド）


▼決勝トーナメント進出チーム

・上野原サンライズ

・渋谷トウキョウ ダイム

・相模原プロセス

・蕨ユナイテッド

・宇都宮ブレックス3x3

・横浜サイモン

・湘南シーサイド

・富山フォースパイス


◆≪RBL Season 1／Round 2 愛知≫

日程：6月13日（土）～14日（日）

会場：名城公園南遊園（愛知県名古屋市）

アクセス：地下鉄名城線「名城公園駅」2番出口より徒歩3分／「名古屋城駅」2番出口より徒歩13分