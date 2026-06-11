「めっちゃ満喫してるな」「遭遇したかった」W杯英代表メンバー落選→来日…“日本大好き”トッテナムFWのオフショットに反響
北中米ワールドカップのイングランド代表メンバー入りを逃したドミニク・ソランキが、来日したようだ。
トッテナムに所属する28歳のFWは６月11日、自身のインスタグラムを更新。「Happy place（幸せな場所）」と綴り、日本の大人気漫画『ドラゴンボール』の主人公・孫悟空との２ショットや、東京の渋谷横丁を訪れたショットなど、複数の画像を公開した。
この投稿にファンからは、「日本に来てくれてありがとう」「毎シーズンオフに日本に来てるな」「日本にいるのか」「遭遇したかった」「日本をめっちゃ満喫してるな」「本当に日本が大好きなのが伝わって来て嬉しい」といった声が上がった。
過去にも日本に足を運び、「日本を愛しているので僕は東京に来ている」とインスタグラムで記したこともあるソランキ。大好きな場所で束の間のオフを満喫したようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】孫悟空との２ショット、渋谷横町へ！日本観光を満喫するソランキ
トッテナムに所属する28歳のFWは６月11日、自身のインスタグラムを更新。「Happy place（幸せな場所）」と綴り、日本の大人気漫画『ドラゴンボール』の主人公・孫悟空との２ショットや、東京の渋谷横丁を訪れたショットなど、複数の画像を公開した。
この投稿にファンからは、「日本に来てくれてありがとう」「毎シーズンオフに日本に来てるな」「日本にいるのか」「遭遇したかった」「日本をめっちゃ満喫してるな」「本当に日本が大好きなのが伝わって来て嬉しい」といった声が上がった。
過去にも日本に足を運び、「日本を愛しているので僕は東京に来ている」とインスタグラムで記したこともあるソランキ。大好きな場所で束の間のオフを満喫したようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】孫悟空との２ショット、渋谷横町へ！日本観光を満喫するソランキ