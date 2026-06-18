いまや日本で結婚する若年層の4組に1組は、マッチングアプリで相手と出会っている。こども家庭庁が2024年に公表した調査では、直近5年に結婚した既婚者の出会いのきっかけは「マッチングアプリ」が25.1％でトップだった。2025年の明治安田生命の調査でも、1年以内に結婚した夫婦の出会いのきっかけは「マッチングアプリ」（30.4％）が3年連続トップで過去最高を更新。かつて定番だった「職場」（17.6％）を大きく引き離している。