東京・中野区のシンボル「中野サンプラザ」再開発計画が白紙になって1年余り。一等地なのに、今後どうなるか見通せない。 どうなる中野サンプラザ7日区長選、立て直しなら総事業費は3500億円以上に 新宿駅南口の再開発も先行き不透明だ。既存ビルの解体は進んでいるものの、新しいビルの完成時期は未定という異例のステータスになっている。 名古屋の名鉄百貨店は2月28日で71年の歴史に幕を下ろした。ビルなどを解体