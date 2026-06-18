AI需要の急騰により、世界的なメモリ不足が続いています。この影響はAppleも避けられないようで、同社のティム・クックCEOはiPhoneをはじめとするApple製品の値上げは「避けられない」と語りました。Exclusive | Apple Price Increases ‘Unavoidable,’ Tim Cook Says in WSJ Exclusive - WSJhttps://www.wsj.com/tech/apple-price-increases-memory-supply-199845b1We Did the Math on Why the iPhone 18 Pro Could Cost $1,299