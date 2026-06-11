「日経225先物」手口情報（11日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万7741枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月11日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万7741枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 17741( 17712)
バークレイズ証券 10644( 10644)
ソシエテジェネラル証券 9713( 9709)
サスケハナ・ホンコン 1486( 1486)
モルガンMUFG証券 930( 930)
SBI証券 2136( 920)
日産証券 784( 784)
JPモルガン証券 771( 771)
楽天証券 1173( 733)
ビーオブエー証券 754( 650)
ゴールドマン証券 1209( 529)
松井証券 491( 491)
フィリップ証券 318( 318)
マネックス証券 298( 298)
三菱UFJ証券 244( 244)
HSBC証券 226( 226)
野村証券 212( 212)
シティグループ証券 120( 120)
インタラクティブ証券 102( 102)
UBS証券 94( 79)
BNPパリバ証券 83( 0)
SMBC日興証券 20( 0)
三菱UFJeスマート 18( 0)
ドイツ証券 3( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6625( 6625)
バークレイズ証券 4798( 4798)
ソシエテジェネラル証券 1752( 1752)
日産証券 1308( 1308)
JPモルガン証券 943( 943)
モルガンMUFG証券 909( 909)
SBI証券 1152( 774)
ゴールドマン証券 4773( 637)
ビーオブエー証券 518( 518)
松井証券 417( 417)
楽天証券 583( 303)
シティグループ証券 258( 258)
HSBC証券 254( 254)
野村証券 258( 252)
インタラクティブ証券 143( 143)
UBS証券 133( 133)
みずほ証券 103( 103)
ドイツ証券 79( 79)
三菱UFJeスマート 66( 60)
マネックス証券 44( 44)
SMBC日興証券 20( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 17741( 17712)
バークレイズ証券 10644( 10644)
ソシエテジェネラル証券 9713( 9709)
サスケハナ・ホンコン 1486( 1486)
モルガンMUFG証券 930( 930)
SBI証券 2136( 920)
日産証券 784( 784)
JPモルガン証券 771( 771)
楽天証券 1173( 733)
ビーオブエー証券 754( 650)
ゴールドマン証券 1209( 529)
松井証券 491( 491)
フィリップ証券 318( 318)
マネックス証券 298( 298)
三菱UFJ証券 244( 244)
HSBC証券 226( 226)
野村証券 212( 212)
シティグループ証券 120( 120)
インタラクティブ証券 102( 102)
UBS証券 94( 79)
BNPパリバ証券 83( 0)
SMBC日興証券 20( 0)
三菱UFJeスマート 18( 0)
ドイツ証券 3( 0)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6625( 6625)
バークレイズ証券 4798( 4798)
ソシエテジェネラル証券 1752( 1752)
日産証券 1308( 1308)
JPモルガン証券 943( 943)
モルガンMUFG証券 909( 909)
SBI証券 1152( 774)
ゴールドマン証券 4773( 637)
ビーオブエー証券 518( 518)
松井証券 417( 417)
楽天証券 583( 303)
シティグループ証券 258( 258)
HSBC証券 254( 254)
野村証券 258( 252)
インタラクティブ証券 143( 143)
UBS証券 133( 133)
みずほ証券 103( 103)
ドイツ証券 79( 79)
三菱UFJeスマート 66( 60)
マネックス証券 44( 44)
SMBC日興証券 20( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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