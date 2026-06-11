SHOW-WA＆MATSURI、北島三郎の“エスコート役”を担当「リハーサルから滝汗です」
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲LIVE［最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式］』が11日、東京・Zepp DiverCityで開催される。開演前には最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞にノミネートされたアーティストが囲み取材に応じた。
【写真】きらびやかな衣装でガッツポーズをするSHOW-WA
同イベントは、一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）が主催する国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の開催ウィーク内イベントとして開催されるもの。演歌・歌謡曲を日本のソウルミュージックとして位置付け、日本の伝統的なカルチャーを世界へ発信する。ライブには細川たかし、水森かおり、島津亜矢、市川由紀乃、キム・ヨンジャ、山内惠介、純烈、SHOW-WA、MATSURI、辰巳ゆうと、真田ナオキ、新浜レオン、青山新、二見颯一、田中あいみ、KaWangらが出演する。
最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞には、SHOW-WA「外せないピンキーリング」、SHOW-WA＆MATSURI「僕らの口笛」、辰巳ゆうと「運命の夏」、新浜レオン「Fun! Fun! Fun!」、山内惠介「北の断崖」がノミネート。プレゼンターは堺正章が務める。
囲み取材にはまずSHOW-WAとMATSURIの12人がそろって登場。それぞれがノミネートへの感謝を口にし、MATSURIの渡辺真は「熱い歌、熱い愛を込めてお届けします！」と、この日のステージへの意気込みを語った。
SHOW-WAの寺田真二郎は、2組でのノミネート曲「僕らの口笛」について「2組でノミネートされたのは初めてなので驚いています」とコメント。MATSURIの小野寺翼は「SHOW-WAと一緒に受賞できたらうれしいです」と笑顔を見せた。
その後、SHOW-WAの6人が改めて登場。SHOW-WAは「外せないピンキーリング」でもノミネートされており、ファンネームが『MUSIC AWARDS JAPAN』のトロフィーと同じ“ルビー”であることを紹介。「ファンのみんなも期待しているので、選ばれたらうれしい」と期待を寄せた。
また、この日のライブでは北島三郎の椅子をSHOW-WAの寺田とMATSURIの柳田優樹がエスコートする演出も予定されているという。柳田は「リハーサルから滝汗です」と緊張した様子を見せた。寺田は「ご本人が気付かないくらいのタッチで触れていました」と頬を赤らめた。
同授賞式では、演歌・歌謡曲の世界を長年にわたって牽引してきた北島三郎に特別功労賞が贈られる。
授賞式の模様はYouTubeほかで配信される。テレビ東京で21日正午から、BSテレ東で30日午後7時から放送される。
【写真】きらびやかな衣装でガッツポーズをするSHOW-WA
同イベントは、一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）が主催する国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の開催ウィーク内イベントとして開催されるもの。演歌・歌謡曲を日本のソウルミュージックとして位置付け、日本の伝統的なカルチャーを世界へ発信する。ライブには細川たかし、水森かおり、島津亜矢、市川由紀乃、キム・ヨンジャ、山内惠介、純烈、SHOW-WA、MATSURI、辰巳ゆうと、真田ナオキ、新浜レオン、青山新、二見颯一、田中あいみ、KaWangらが出演する。
囲み取材にはまずSHOW-WAとMATSURIの12人がそろって登場。それぞれがノミネートへの感謝を口にし、MATSURIの渡辺真は「熱い歌、熱い愛を込めてお届けします！」と、この日のステージへの意気込みを語った。
SHOW-WAの寺田真二郎は、2組でのノミネート曲「僕らの口笛」について「2組でノミネートされたのは初めてなので驚いています」とコメント。MATSURIの小野寺翼は「SHOW-WAと一緒に受賞できたらうれしいです」と笑顔を見せた。
その後、SHOW-WAの6人が改めて登場。SHOW-WAは「外せないピンキーリング」でもノミネートされており、ファンネームが『MUSIC AWARDS JAPAN』のトロフィーと同じ“ルビー”であることを紹介。「ファンのみんなも期待しているので、選ばれたらうれしい」と期待を寄せた。
また、この日のライブでは北島三郎の椅子をSHOW-WAの寺田とMATSURIの柳田優樹がエスコートする演出も予定されているという。柳田は「リハーサルから滝汗です」と緊張した様子を見せた。寺田は「ご本人が気付かないくらいのタッチで触れていました」と頬を赤らめた。
同授賞式では、演歌・歌謡曲の世界を長年にわたって牽引してきた北島三郎に特別功労賞が贈られる。
授賞式の模様はYouTubeほかで配信される。テレビ東京で21日正午から、BSテレ東で30日午後7時から放送される。