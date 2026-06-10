タレントの大沢あかね（40）が2日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）にマンスリーパートナーとしてゲスト出演。家で行っている美容法について語った。

“美人化”が話題となっている大沢に対し、パーソナリティーのバービーが大沢の著書に記されていたよもぎ蒸しについて「家でやっているんですか」と質問した。

大沢は「家でやっているんですよ」と認め、「いやいや、全然簡単。ネットなんかで全部セットになっているのがあるんですよ。よもぎ蒸しの椅子、鍋、汗をかくためのマント、よもぎのティーパックみたいなのが全部セットになって」と説明した。

価格は「1万（円）いくかいかないかぐらいで。お安いのだとそれくらいであって」とさらり。「よもぎ蒸しってもちろん合う、合わないあると思うんですけれど。夏とかでも結局こうやって室内でエアコンとかがんがん効いてて。体って冷えているんですよね」と言い、「だから温めるみたいなところを凄く大事にしていて」と力を込めた。

「通えないじゃないですか。お子さんいると」とも話し、「仕事終わってすぐお迎えだとかって、夕飯の準備とかって。結局自分の時間がないから。私はお風呂が好きだから、お風呂美容しようと思って。お風呂でよもぎ蒸ししたりとか、お風呂でパックしたりとか」と打ち明けた。

「時間がないママにもピッタリだと思います」と声を弾ませた。