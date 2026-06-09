ベータマックスか、VHSか。1970〜80年代、家電業界を二分した“ビデオ戦争”は、ソニーの未来を大きく変えた。敗北を経験した盛田昭夫は、なぜ巨額の「ハリウッド買収」という次の一手へ突き進んでいったのか。※本稿は、ノンフィクション作家の児玉 博『ソニー神話を壊した男 出井伸之が創った未来』（小学館）の一部を抜粋・編集したものです。

“ビデオ規格戦争”で

ソニーに引導を渡した松下

1975年、家庭用ビデオ機の開発にどの電機メーカーも鎬を削っていた。統一規格を呼びかけていたソニーは、他社に先んじてベータマックス方式の家庭用ビデオを開発し、発表する。品質だけでなく、ソニーがこだわったのはそのサイズだった。ビデオテープがポケットに収まる小ささ、それが盛田昭夫社長や井深大会長から現場に出された要望だった。小型化に成功したソニーのベータマックスの録画時間は1時間。その長さにはもちろん議論があった。

最終的な判断は、NHKの大河ドラマでも1時間を切り、ほとんどの民放のドラマも1時間以内ということでその録画時間に決まった。翌年、今度は音響メーカー、日本ビクター（現、JVCケンウッド）が「VHS」方式の家庭用ビデオを発売。その録画時間は2時間だった。

後年、“ビデオ戦争”と呼ばれたように、ベータマックスとVHSに陣営が分かれての激しい競争が始まった。ベータマックス勢にはソニーの他、東芝や三洋電機、NECが、一方のVHS勢にはシャープや三菱電機が参加して、それぞれ製造を開始した。まだ雌雄が決していなかった1976年、盛田は松下電器の創業者にして、産業界に圧倒的な影響力を持っていた“経営の神様”松下幸之助を訪ねる。松下は、すでに相談役となっていた。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）