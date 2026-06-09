辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの10ヶ月オムツアート公開「とびっきりの笑顔に癒されます」「お部屋広い」の声
【モデルプレス＝2026/06/09】タレントの辻希美が6月8日、自身のInstagramを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの10ヶ月の姿を公開し話題となっている。
【写真】38歳5児のママタレ「センス抜群」第5子10ヶ月オムツアート公開
辻は「夢空今日で10ヶ月になりました」とつづり、写真を投稿。「10ヶ月」と描かれたオムツアートとともに、ニッコリした笑顔の姿や赤ちゃんせんべいを食べる姿を公開している。また夫でタレントの杉浦太陽が夢空ちゃんを抱き、家族3人で写るショットも披露している。
この投稿には「とびっきりの笑顔に癒されます」「10ヶ月おめでとうございます」「オムツアートも素敵」「本当に天使みたい」「これからも成長が楽しみです」「センス抜群」「お部屋広い」などと反響が集まっている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「センス抜群」第5子10ヶ月オムツアート公開
◆辻希美、10ヶ月の夢空ちゃんショット公開
辻は「夢空今日で10ヶ月になりました」とつづり、写真を投稿。「10ヶ月」と描かれたオムツアートとともに、ニッコリした笑顔の姿や赤ちゃんせんべいを食べる姿を公開している。また夫でタレントの杉浦太陽が夢空ちゃんを抱き、家族3人で写るショットも披露している。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿には「とびっきりの笑顔に癒されます」「10ヶ月おめでとうございます」「オムツアートも素敵」「本当に天使みたい」「これからも成長が楽しみです」「センス抜群」「お部屋広い」などと反響が集まっている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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