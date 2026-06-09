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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで、「皇室典範改正についての森衆議院議長発言について。」と題した動画を公開した。動画では、与野党で進められている皇室典範改正の協議において、森英介議長による「養子の子に皇位継承権はある」という趣旨の発言に対しての反応について論評している。



茂木氏はまず、立法府の総意として皇室典範改正の原案がまとまりつつある現状について「女性皇族の結婚後の身分や、将来の皇位継承の安定について方向性を出さないといけない時期」と評価。しかし、その取りまとめの過程で、森議長から旧宮家の男系男子が養子となった場合、「そのお子様は皇位継承権を持つ」との発言があったこと、そしてその発言に対する反応に触れ、「そういうことは当然議論されているものと思った。びっくりした」と率直な驚きを語った。



愛子さまの人気はあるものの、秋篠宮さまや悠仁さまへの皇位継承順位を揺るがせないという合意がある中で、その先の継承を安定させるために浮上したのが「男系男子の養子案」であると茂木氏は指摘する。男系による継承を維持するという背景の中で、養子の案が出てきたのだと理解していたとし、その意味では森議長の発言は筋を通していると言え、「そういう議論を否定するとしたら、そもそもこの改正案をやる意味がないのではないか」と指摘した。その意味では、森議長は確信を持って発言したのではないかと推測した。



さらに、男系継承を前提とするのであれば、養子の子が皇位継承権を持つことは議論の大前提であるはずだと指摘。もし、それを明示的に議論していなかったとしたら、「子供の使いじゃないんだから」とその論理的なあいまいさを指摘し、「ちゃんと仕事してほしい」と議員としての責任ある議論を求めた。



動画の終盤で茂木氏は、男系か女系かという議論がある中で、「女系でいいということだったなら、今回のように養子をお迎えする必要ないのではないか」と論理的な矛盾を改めて指摘。「小さな差異とか、あるいはメンツとか、とりわけイデオロギーを捨てて、普通に人間として考えて案をまとめてほしい」と、政治的立場を超えた本質的な議論の必要性を強く訴えかけた。