YOSHIKI、日本人アーティスト初の「Medal of Honor」受賞「人を救うことは自分自身を救うこと」
YOSHIKIが現地時間1日、ニューヨークで開催されたEntertainment Community Fundの年次ガラにて、同団体の最高栄誉である「Medal of Honor」を受賞した。1910年に創設された同賞の116年の歴史において、日本人アーティストが受賞するのは今回が初となった。
【写真】DJパフォーマンスに挑戦したYOSHIKI
今回の受賞は、YOSHIKIの長年にわたる音楽活動と、世界各地で継続してきた慈善活動への貢献が評価されたもの。式典では、YOSHIKIが自身の米国非営利公益法人「Yoshiki Foundation America」を通じて、Entertainment Community Fundのメンタルヘルスプログラムを支援するため、新たに10万ドル（約1600万円）を寄付することも発表された。
Entertainment Community Fundは、舞台芸術およびエンターテインメント業界で働く人々を支援する全米規模の団体。1882年の設立以来、映画、テレビ、演劇、音楽、ダンスなどの分野で活動する人々に対し、緊急経済支援、ヘルスケア、メンタルヘルス支援などを提供してきた。
Entertainment Community Fundの「Medal of Honor」は、1910年5月9日に米国大統領ウィリアム・ハワード・タフトへ初めて授与されたことに始まる、同団体最高位の栄誉である。世界の芸術文化に多大な貢献を果たした人物に贈られるもので、昨年は米国映画界を代表する名優デンゼル・ワシントンが受賞。過去には、ロバート・レッドフォード、ユマ・サーマン、オードリー・ヘプバーン、ロバート・デ・ニーロ、アンドリュー・ロイド・ウェバー卿など、エンターテインメント界を代表する著名人が受賞している。
授賞式には、HBO『The Gilded Age』のキャストをはじめ、トニー賞受賞プロデューサーのダリル・ロス、米女優のブルック・シールズら、アメリカのエンターテインメント界を代表する著名人が多数出席した。
YOSHIKIを紹介したBloomberg PhilanthropiesのPrincipalであるキャサリン・オリバー氏は、YOSHIKIがクラシックとロックを横断する独自の音楽表現で世界中の人々を魅了し、エンターテインメントの可能性を広げてきたアーティストであることに言及。その活動はステージ上の表現にとどまらず、長年にわたり、音楽、舞台、映像などエンターテインメント業界に携わる人々を支える社会貢献へと広がっていると紹介した。
また、エンターテインメント業界で働く人々が抱える経済的な困難や、精神的・心理的な痛みにも深く寄り添い、表現者としての経験と共感をもとに、業界全体の支援に尽力してきた姿勢を称えた。こうした活動の中で、昨年初頭のカリフォルニア山火事では、YOSHIKIが被災者支援として50万ドル（当時約7700万円）を寄付し、その一部を通じてEntertainment Community Fundの救済活動をいち早く支援したことも紹介された。
受賞スピーチでYOSHIKIは「Entertainment Community Fundは、アーティストがその苦しみに一人で向き合わなくて済むよう存在しています。その使命は、僕にとってとても個人的なものです。多くの喪失、痛み、そして人を助けようとしてきた年月を通じて、僕はひとつのことを学びました。人を救うことは、自分自身を救うことでもある。アートは、ただ人を楽しませるものではありません。生き延びる力であり、癒しであり、命を救うものです。僕自身も、アートに救われました」と語った。
世界のエンターテインメント業界を代表する関係者が集う華やかな舞台において、YOSHIKIの存在感を鮮烈に印象づけるステージとなり、7月16日、17日にロサンゼルスのWalt Disney Concert Hallで開催される『YOSHIKI CLASSICAL 2026』への期待を一層高めるものとなった。
昨年に米TIME誌の「世界で最も影響力のある100人（TIME100）」に選出されたYOSHIKIは、Carnegie Hallでの公演、Golden Globe Awards公式テーマ曲の作曲、ハリウッドのTCL Chinese Theatreにおける日本人アーティスト初の手形、足形の刻印など、世界的な功績を重ねてきた。また、『Yoshiki Foundation America』を通じて、国際的な社会貢献活動も継続している。
6月18日には、東京・東京国際フォーラムで日本初開催される世界的チャリティイベント『Global Citizen Live: Tokyo』に、ヘッドライナーとして出演が決定。さらに7月10日には、フランス・パリで開催される『Japan Expo』25周年を記念するスペシャルゲストとして出演する。
7月16日、17日には、先述の『YOSHIKI CLASSICAL 2026』を開催する。同公演は、YOSHIKIにとって本格再始動ワールドツアー第2章となる重要なステージとなる。世界屈指の音響を誇るWalt Disney Concert Hallを舞台に、16日は『Scarlet Night』、17日は『Violet Night』として、それぞれ異なるプログラムを披露する予定だ。クラシックの美しさとロックのダイナミズム、そしてYOSHIKIならではの現代的な表現が融合する特別な2夜となる。
さらに8月には、グランド ハイアット 東京にてディナーショー『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN』100th ANNIVERSARYを開催予定。100回記念公演として発表された同公演は、当初の全5公演が一般発売前に完売するなど大きな反響を呼び、追加2公演を含む全7公演へと拡大している。
【写真】DJパフォーマンスに挑戦したYOSHIKI
今回の受賞は、YOSHIKIの長年にわたる音楽活動と、世界各地で継続してきた慈善活動への貢献が評価されたもの。式典では、YOSHIKIが自身の米国非営利公益法人「Yoshiki Foundation America」を通じて、Entertainment Community Fundのメンタルヘルスプログラムを支援するため、新たに10万ドル（約1600万円）を寄付することも発表された。
Entertainment Community Fundの「Medal of Honor」は、1910年5月9日に米国大統領ウィリアム・ハワード・タフトへ初めて授与されたことに始まる、同団体最高位の栄誉である。世界の芸術文化に多大な貢献を果たした人物に贈られるもので、昨年は米国映画界を代表する名優デンゼル・ワシントンが受賞。過去には、ロバート・レッドフォード、ユマ・サーマン、オードリー・ヘプバーン、ロバート・デ・ニーロ、アンドリュー・ロイド・ウェバー卿など、エンターテインメント界を代表する著名人が受賞している。
授賞式には、HBO『The Gilded Age』のキャストをはじめ、トニー賞受賞プロデューサーのダリル・ロス、米女優のブルック・シールズら、アメリカのエンターテインメント界を代表する著名人が多数出席した。
YOSHIKIを紹介したBloomberg PhilanthropiesのPrincipalであるキャサリン・オリバー氏は、YOSHIKIがクラシックとロックを横断する独自の音楽表現で世界中の人々を魅了し、エンターテインメントの可能性を広げてきたアーティストであることに言及。その活動はステージ上の表現にとどまらず、長年にわたり、音楽、舞台、映像などエンターテインメント業界に携わる人々を支える社会貢献へと広がっていると紹介した。
また、エンターテインメント業界で働く人々が抱える経済的な困難や、精神的・心理的な痛みにも深く寄り添い、表現者としての経験と共感をもとに、業界全体の支援に尽力してきた姿勢を称えた。こうした活動の中で、昨年初頭のカリフォルニア山火事では、YOSHIKIが被災者支援として50万ドル（当時約7700万円）を寄付し、その一部を通じてEntertainment Community Fundの救済活動をいち早く支援したことも紹介された。
受賞スピーチでYOSHIKIは「Entertainment Community Fundは、アーティストがその苦しみに一人で向き合わなくて済むよう存在しています。その使命は、僕にとってとても個人的なものです。多くの喪失、痛み、そして人を助けようとしてきた年月を通じて、僕はひとつのことを学びました。人を救うことは、自分自身を救うことでもある。アートは、ただ人を楽しませるものではありません。生き延びる力であり、癒しであり、命を救うものです。僕自身も、アートに救われました」と語った。
世界のエンターテインメント業界を代表する関係者が集う華やかな舞台において、YOSHIKIの存在感を鮮烈に印象づけるステージとなり、7月16日、17日にロサンゼルスのWalt Disney Concert Hallで開催される『YOSHIKI CLASSICAL 2026』への期待を一層高めるものとなった。
昨年に米TIME誌の「世界で最も影響力のある100人（TIME100）」に選出されたYOSHIKIは、Carnegie Hallでの公演、Golden Globe Awards公式テーマ曲の作曲、ハリウッドのTCL Chinese Theatreにおける日本人アーティスト初の手形、足形の刻印など、世界的な功績を重ねてきた。また、『Yoshiki Foundation America』を通じて、国際的な社会貢献活動も継続している。
6月18日には、東京・東京国際フォーラムで日本初開催される世界的チャリティイベント『Global Citizen Live: Tokyo』に、ヘッドライナーとして出演が決定。さらに7月10日には、フランス・パリで開催される『Japan Expo』25周年を記念するスペシャルゲストとして出演する。
7月16日、17日には、先述の『YOSHIKI CLASSICAL 2026』を開催する。同公演は、YOSHIKIにとって本格再始動ワールドツアー第2章となる重要なステージとなる。世界屈指の音響を誇るWalt Disney Concert Hallを舞台に、16日は『Scarlet Night』、17日は『Violet Night』として、それぞれ異なるプログラムを披露する予定だ。クラシックの美しさとロックのダイナミズム、そしてYOSHIKIならではの現代的な表現が融合する特別な2夜となる。
さらに8月には、グランド ハイアット 東京にてディナーショー『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN』100th ANNIVERSARYを開催予定。100回記念公演として発表された同公演は、当初の全5公演が一般発売前に完売するなど大きな反響を呼び、追加2公演を含む全7公演へと拡大している。