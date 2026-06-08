「クラブで結果を出して代表に行く。選手みたいな感じですね（笑）」 セビージャでEL制覇を2度経験…日本代表入りを叶えた若林大智氏

「クラブで結果を出して代表に行く。選手みたいな感じですね（笑）」 セビージャでEL制覇を2度経験…日本代表入りを叶えた若林大智氏