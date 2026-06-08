　6月8日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは266銘柄。東証終値比で上昇は168銘柄、下落は74銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は70銘柄。うち値上がりが56銘柄、値下がりは10銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は470円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4378>　ＣＩＮＣ　　　　　988.1 +235.1（ +31.2%）
2位 <3291>　飯田ＧＨＤ　　　　 2620 +473.5（ +22.1%）
3位 <2393>　ケアサプライ　　 3560.5 +535.5（ +17.7%）
4位 <4174>　アピリッツ　　　　　715　 +100（ +16.3%）
5位 <378A>　ヒット　　　　　　 2500　 +345（ +16.0%）
6位 <4382>　ＨＥＲＯＺ　　　　　800　　+93（ +13.2%）
7位 <3359>　ｃｏｔｔａ　　　　　549　　+59（ +12.0%）
8位 <4406>　日理化　　　　　　　240　　+19（　+8.6%）
9位 <166A>　タスキＨＤ　　　　　995　　+72（　+7.8%）
10位 <3936>　ＧＷ　　　　　　　　186　　 +8（　+4.5%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3409>　北紡　　　　　　　 59.7　-28.3（ -32.2%）
2位 <4293>　セプテニＨＤ　　　　444　　-63（ -12.4%）
3位 <8918>　ランド　　　　　　 10.1　 -0.9（　-8.2%）
4位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　　6.6　 -0.4（　-5.7%）
5位 <3929>　Ｓワイヤー　　　　259.2　-14.8（　-5.4%）
6位 <9160>　オンザページ　　　268.9　-14.1（　-5.0%）
7位 <3042>　セキュアヴェ　　　268.8　 -9.2（　-3.3%）
8位 <3787>　テクノマセマ　　　280.1　 -8.9（　-3.1%）
9位 <6775>　ＴＢグループ　　　137.7　 -4.3（　-3.0%）
10位 <6597>　ＨＰＣシス　　　　 5450　 -170（　-3.0%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4751>　サイバー　　　　　 1429　+40.0（　+2.9%）
2位 <6963>　ローム　　　　　　 4910　　+95（　+2.0%）
3位 <6976>　太陽誘電　　　　　15270　 +295（　+2.0%）
4位 <5802>　住友電　　　　　　12377　 +237（　+2.0%）
5位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 3639　　+65（　+1.8%）
6位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 3778　　+63（　+1.7%）
7位 <8035>　東エレク　　　　　55890　 +870（　+1.6%）
8位 <285A>　キオクシア　　　　73000　+1120（　+1.6%）
9位 <4004>　レゾナック　　　　16200　 +230（　+1.4%）
10位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 3568　　+46（　+1.3%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8031>　三井物　　　　　　 4904　　-28（　-0.6%）
2位 <4503>　アステラス　　　　 2138　-11.0（　-0.5%）
3位 <7201>　日産自　　　　　　340.4　 -1.4（　-0.4%）
4位 <3402>　東レ　　　　　　 1090.1　 -4.4（　-0.4%）
5位 <7012>　川重　　　　　　　 2747　 -7.0（　-0.3%）
6位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 3633　 -8.0（　-0.2%）
7位 <8001>　伊藤忠　　　　　 1843.1　 -0.9（　-0.0%）
8位 <8630>　ＳＯＭＰＯ　　　　 5990　　 -2（　-0.0%）
9位 <5401>　日本製鉄　　　　　538.7　 -0.1（　-0.0%）
10位 <7267>　ホンダ　　　　　 1438.3　 -0.2（　-0.0%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース