[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇168銘柄・下落74銘柄（東証終値比）
6月8日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは266銘柄。東証終値比で上昇は168銘柄、下落は74銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は70銘柄。うち値上がりが56銘柄、値下がりは10銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は470円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4378> ＣＩＮＣ 988.1 +235.1（ +31.2%）
2位 <3291> 飯田ＧＨＤ 2620 +473.5（ +22.1%）
3位 <2393> ケアサプライ 3560.5 +535.5（ +17.7%）
4位 <4174> アピリッツ 715 +100（ +16.3%）
5位 <378A> ヒット 2500 +345（ +16.0%）
6位 <4382> ＨＥＲＯＺ 800 +93（ +13.2%）
7位 <3359> ｃｏｔｔａ 549 +59（ +12.0%）
8位 <4406> 日理化 240 +19（ +8.6%）
9位 <166A> タスキＨＤ 995 +72（ +7.8%）
10位 <3936> ＧＷ 186 +8（ +4.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3409> 北紡 59.7 -28.3（ -32.2%）
2位 <4293> セプテニＨＤ 444 -63（ -12.4%）
3位 <8918> ランド 10.1 -0.9（ -8.2%）
4位 <5856> ＬＩＥＨ 6.6 -0.4（ -5.7%）
5位 <3929> Ｓワイヤー 259.2 -14.8（ -5.4%）
6位 <9160> オンザページ 268.9 -14.1（ -5.0%）
7位 <3042> セキュアヴェ 268.8 -9.2（ -3.3%）
8位 <3787> テクノマセマ 280.1 -8.9（ -3.1%）
9位 <6775> ＴＢグループ 137.7 -4.3（ -3.0%）
10位 <6597> ＨＰＣシス 5450 -170（ -3.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4751> サイバー 1429 +40.0（ +2.9%）
2位 <6963> ローム 4910 +95（ +2.0%）
3位 <6976> 太陽誘電 15270 +295（ +2.0%）
4位 <5802> 住友電 12377 +237（ +2.0%）
5位 <6752> パナＨＤ 3639 +65（ +1.8%）
6位 <6762> ＴＤＫ 3778 +63（ +1.7%）
7位 <8035> 東エレク 55890 +870（ +1.6%）
8位 <285A> キオクシア 73000 +1120（ +1.6%）
9位 <4004> レゾナック 16200 +230（ +1.4%）
10位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3568 +46（ +1.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8031> 三井物 4904 -28（ -0.6%）
2位 <4503> アステラス 2138 -11.0（ -0.5%）
3位 <7201> 日産自 340.4 -1.4（ -0.4%）
4位 <3402> 東レ 1090.1 -4.4（ -0.4%）
5位 <7012> 川重 2747 -7.0（ -0.3%）
6位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3633 -8.0（ -0.2%）
7位 <8001> 伊藤忠 1843.1 -0.9（ -0.0%）
8位 <8630> ＳＯＭＰＯ 5990 -2（ -0.0%）
9位 <5401> 日本製鉄 538.7 -0.1（ -0.0%）
10位 <7267> ホンダ 1438.3 -0.2（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4378> ＣＩＮＣ 988.1 +235.1（ +31.2%）
2位 <3291> 飯田ＧＨＤ 2620 +473.5（ +22.1%）
3位 <2393> ケアサプライ 3560.5 +535.5（ +17.7%）
4位 <4174> アピリッツ 715 +100（ +16.3%）
5位 <378A> ヒット 2500 +345（ +16.0%）
6位 <4382> ＨＥＲＯＺ 800 +93（ +13.2%）
7位 <3359> ｃｏｔｔａ 549 +59（ +12.0%）
8位 <4406> 日理化 240 +19（ +8.6%）
9位 <166A> タスキＨＤ 995 +72（ +7.8%）
10位 <3936> ＧＷ 186 +8（ +4.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3409> 北紡 59.7 -28.3（ -32.2%）
2位 <4293> セプテニＨＤ 444 -63（ -12.4%）
3位 <8918> ランド 10.1 -0.9（ -8.2%）
4位 <5856> ＬＩＥＨ 6.6 -0.4（ -5.7%）
5位 <3929> Ｓワイヤー 259.2 -14.8（ -5.4%）
6位 <9160> オンザページ 268.9 -14.1（ -5.0%）
7位 <3042> セキュアヴェ 268.8 -9.2（ -3.3%）
8位 <3787> テクノマセマ 280.1 -8.9（ -3.1%）
9位 <6775> ＴＢグループ 137.7 -4.3（ -3.0%）
10位 <6597> ＨＰＣシス 5450 -170（ -3.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4751> サイバー 1429 +40.0（ +2.9%）
2位 <6963> ローム 4910 +95（ +2.0%）
3位 <6976> 太陽誘電 15270 +295（ +2.0%）
4位 <5802> 住友電 12377 +237（ +2.0%）
5位 <6752> パナＨＤ 3639 +65（ +1.8%）
6位 <6762> ＴＤＫ 3778 +63（ +1.7%）
7位 <8035> 東エレク 55890 +870（ +1.6%）
8位 <285A> キオクシア 73000 +1120（ +1.6%）
9位 <4004> レゾナック 16200 +230（ +1.4%）
10位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3568 +46（ +1.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8031> 三井物 4904 -28（ -0.6%）
2位 <4503> アステラス 2138 -11.0（ -0.5%）
3位 <7201> 日産自 340.4 -1.4（ -0.4%）
4位 <3402> 東レ 1090.1 -4.4（ -0.4%）
5位 <7012> 川重 2747 -7.0（ -0.3%）
6位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3633 -8.0（ -0.2%）
7位 <8001> 伊藤忠 1843.1 -0.9（ -0.0%）
8位 <8630> ＳＯＭＰＯ 5990 -2（ -0.0%）
9位 <5401> 日本製鉄 538.7 -0.1（ -0.0%）
10位 <7267> ホンダ 1438.3 -0.2（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース