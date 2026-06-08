　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

73518.98　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
71272.17　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
71232.15　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
68984.51　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
68679.64　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
66692.35　　6日移動平均線
66474.49　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
66127.14　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
66096.58　　均衡表転換線(日足)
64450.05　　ボリンジャー:＋1σ(13週)

64024.60　　★日経平均株価8日終値

63857.35　　均衡表基準線(日足)
63574.64　　25日移動平均線
62509.64　　均衡表転換線(週足)
61676.81　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
61022.14　　ボリンジャー:-1σ(25日)
59915.59　　13週移動平均線
58715.14　　均衡表基準線(週足)
58469.64　　ボリンジャー:-2σ(25日)
58450.99　　75日移動平均線
57698.75　　均衡表雲上限(日足)
56879.14　　26週移動平均線
55917.14　　ボリンジャー:-3σ(25日)
55731.43　　均衡表雲下限(日足)
55381.12　　ボリンジャー:-1σ(13週)
52452.70　　200日移動平均線
52081.46　　ボリンジャー:-1σ(26週)
50846.66　　ボリンジャー:-2σ(13週)
47883.84　　均衡表雲上限(週足)
47283.78　　ボリンジャー:-2σ(26週)
46312.20　　ボリンジャー:-3σ(13週)
42486.11　　ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　46.66(前日77.17)
ST.Slow(9日)　　70.78(前日86.76)

ST.Fast(13週)　 86.38(前日94.02)
ST.Slow(13週)　 91.09(前日92.87)

［2026年6月8日］

株探ニュース