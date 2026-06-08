【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(8日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
73518.98 ボリンジャー:＋3σ(13週)
71272.17 ボリンジャー:＋3σ(26週)
71232.15 ボリンジャー:＋3σ(25日)
68984.51 ボリンジャー:＋2σ(13週)
68679.64 ボリンジャー:＋2σ(25日)
66692.35 6日移動平均線
66474.49 ボリンジャー:＋2σ(26週)
66127.14 ボリンジャー:＋1σ(25日)
66096.58 均衡表転換線(日足)
64450.05 ボリンジャー:＋1σ(13週)
64024.60 ★日経平均株価8日終値
63857.35 均衡表基準線(日足)
63574.64 25日移動平均線
62509.64 均衡表転換線(週足)
61676.81 ボリンジャー:＋1σ(26週)
61022.14 ボリンジャー:-1σ(25日)
59915.59 13週移動平均線
58715.14 均衡表基準線(週足)
58469.64 ボリンジャー:-2σ(25日)
58450.99 75日移動平均線
57698.75 均衡表雲上限(日足)
56879.14 26週移動平均線
55917.14 ボリンジャー:-3σ(25日)
55731.43 均衡表雲下限(日足)
55381.12 ボリンジャー:-1σ(13週)
52452.70 200日移動平均線
52081.46 ボリンジャー:-1σ(26週)
50846.66 ボリンジャー:-2σ(13週)
47883.84 均衡表雲上限(週足)
47283.78 ボリンジャー:-2σ(26週)
46312.20 ボリンジャー:-3σ(13週)
42486.11 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 46.66(前日77.17)
ST.Slow(9日) 70.78(前日86.76)
ST.Fast(13週) 86.38(前日94.02)
ST.Slow(13週) 91.09(前日92.87)
［2026年6月8日］
株探ニュース
73518.98 ボリンジャー:＋3σ(13週)
71272.17 ボリンジャー:＋3σ(26週)
71232.15 ボリンジャー:＋3σ(25日)
68984.51 ボリンジャー:＋2σ(13週)
68679.64 ボリンジャー:＋2σ(25日)
66692.35 6日移動平均線
66474.49 ボリンジャー:＋2σ(26週)
66127.14 ボリンジャー:＋1σ(25日)
66096.58 均衡表転換線(日足)
64450.05 ボリンジャー:＋1σ(13週)
64024.60 ★日経平均株価8日終値
63857.35 均衡表基準線(日足)
63574.64 25日移動平均線
62509.64 均衡表転換線(週足)
61676.81 ボリンジャー:＋1σ(26週)
61022.14 ボリンジャー:-1σ(25日)
59915.59 13週移動平均線
58715.14 均衡表基準線(週足)
58469.64 ボリンジャー:-2σ(25日)
58450.99 75日移動平均線
57698.75 均衡表雲上限(日足)
56879.14 26週移動平均線
55917.14 ボリンジャー:-3σ(25日)
55731.43 均衡表雲下限(日足)
55381.12 ボリンジャー:-1σ(13週)
52452.70 200日移動平均線
52081.46 ボリンジャー:-1σ(26週)
50846.66 ボリンジャー:-2σ(13週)
47883.84 均衡表雲上限(週足)
47283.78 ボリンジャー:-2σ(26週)
46312.20 ボリンジャー:-3σ(13週)
42486.11 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 46.66(前日77.17)
ST.Slow(9日) 70.78(前日86.76)
ST.Fast(13週) 86.38(前日94.02)
ST.Slow(13週) 91.09(前日92.87)
［2026年6月8日］
株探ニュース