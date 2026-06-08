日本野球機構（ＮＰＢ）は８日、神宮で４月１６日に行われたヤクルト−ＤｅＮＡ戦で球審を務めた際に頭部を負傷し、緊急手術を受けた川上拓斗審判員（３０）の現在の状況について黒川岩人事務局次長がオンラインで対応し、家族からのメッセージを代読した。

メッセージはこの日届いたもので「息子拓斗は頭部に傷を負いました。事故から１カ月半あまり過ぎましたが、現状の状態について報告いたします」と始まり、「まだ意識回復とまでは言えないものの家族やお見舞いにきてくださる方々に対し、瞬きの反応を示したり、腕を動かす等受傷直後の状況に比べますと、よくなっていると感じています」などと現在の状況が明かされた。

退院のメドは立っていないといい「今後もリハビリや治療を継続していきますので、家族としてともに歩んでいく所存です」との決意も伝えられた。また医療関係者ら多方面からの激励やお見舞いに対する感謝も示された。

ＮＰＢは４月３０日に川上審判員が、集中治療室から一般病棟に移ったことを発表。「まだ意識は回復しておらず、医療機関にて懸命な治療とリハビリを継続いたします」と説明していた。

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これまでの経過

４月１６日 川上審判員の左側頭部に、ヤクルト・オスナのスイングしたバットが直撃。神宮球場から救急搬送された。オスナは同日夜にＸに「私のバットが当たってしまい大変申し訳なく思っています。無事であることを願っています」と謝罪を投稿。

４月１７日 ＮＰＢが、川上審判員について搬送先の医療機関で緊急手術を受け集中治療室で治療を受けていると発表。「極めて重大な事案。早急に審判員の安全確保に関する対策について検討を進める」と表明した。

４月１８日 全試合で球審がヘルメットをかぶる運用がスタート。

４月３０日 ＮＰＢが川上審判員が、集中治療室から一般病棟に移ったことを発表。「まだ意識は回復しておらず、医療機関にて懸命な治療とリハビリを継続いたします」と説明。

４月３０日 日本プロ野球選手会の近藤健介会長（ソフトバンク）は公式サイトで「一日も早いご回復と、再びグラウンドに立たれる日が来ることを、全選手と共に心より願っております」と声明。

５月１１日 事故を受けて危険なスイングをした打者に対して「警告」「退場」「即退場」とする罰則規定の導入を実行委員会で承認。１２日から１、２軍で運用開始。