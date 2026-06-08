クリッパーバンの納期は1〜2ヶ月、クリッパーリオが2〜3ヶ月と短納期！

2026年5月11日、日産は軽バン「クリッパーバン」および「クリッパーリオ」の一部仕様を向上し、同日より販売を開始しました。



販売店への問い合わせなどの反響について首都圏の日産ディーラーに聞いてみました。

クリッパーバンおよびクリッパーリオは、2003年に登場した軽商用バン／軽ワゴンシリーズです。

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デビュー当初は三菱から販売される軽商用バン「ミニキャブ／タウンボックス」のOEMモデルでしたが、2代目からはスズキ「エブリイ／エブリイワゴン」のOEMモデルとなります。

現行モデルは2015年に登場した3代目で、それまでのクリッパーという名称から、日産の新世代の乗り物（＝New generation Vehicle）と、車格を組み合わせた「NV100クリッパー」および「NV100クリッパーリオ」へと変更されています。

その後、2024年3月に実施された一部改良で「NV」の名称を廃止し、従来の「クリッパー」へと再変更され、現在にいたります。

クリッパーバンは、利便性や快適性に加え、低燃費性能と高い積載性を兼ね備えた軽商用バンとしての特長を持ちます。

そしてクリッパーリオは、広い荷室と多彩なシートアレンジにより、日常使いからレジャーにも活躍する軽乗用モデルです。

今回の一部仕様向上は、先に一部改良されたエブリイ同様の内容です。クリッパーバンおよびクリッパーリオともに、車線のはみ出しや標識の見落としを防ぐ「車線逸脱防止支援システム」や「標識認識機能」を新たに設定。

そのほか、前方の車両や歩行者と衝突のおそれがあるときに、衝突回避操作を支援する「インテリジェントエマージェンシーブレーキ」や、「踏み間違い衝突防止アシスト」の性能を向上させるなど、先進安全装備を全車標準装備としています。

外観は、フロントバンパーの形状を変更しているほか、フロントグリルもブラックを基調としたデザインに変更しています。

また、ドアミラーがブラック塗装に変更されており、車両全体により引き締まった印象を与えます。

そのほか、クリッパーリオでは新色の「マジェスティックディープグレー」を新たに設定しています。

内装では、デジタルスピードメーターを新たに採用し、シート生地などの内装色をブラックで統一しています。

またクリッパーリオは、フロントおよびフロントドアガラスの熱吸収率が向上したものに変更されたほか、ステアリングヒーターを全車標準装備しています。

パワートレインは、排気量660cc 直列3気筒ターボエンジンに加え、クリッパーバンでは自然吸気（NA）エンジンを設定、トランスミッションはCVTを軸に、NAエンジン車のみ5速MTも用意されます。

駆動方式は後輪駆動（FR）と、4輪駆動（パートタイム4WD）が設定されます。

車両本体価格は、145万4200円から236万2800円です（いずれも消費税込み）。

一部仕様を行ったクリッパーバンおよびクリッパーリオのユーザーからの反響、最新の納期について、首都圏の日産ディーラーに問い合わせてみました。

「一部改良を行ったことをご存知ではないお客様も割といらっしゃいますね。多くのお客様が気にされるのは、価格が上昇したのではないかということです。

グレードにもよりますが、クリッパーバンが15万円前後、クリッパーリオが20万円前後の値上げとなっております。この点をご理解・ご納得いただけないことがあるのが悩みどころです。

そしてご納期ですが、クリッパーバンが1〜2ヶ月、クリッパーリオが2〜3ヶ月を見込んでおります」

他の日産ディーラーにも問い合わせてみました。

「クリッパーバンおよびクリッパーリオともに比較的短期でご納車が可能です。クリッパーバンが1〜2ヶ月、クリッパーリオが2〜3ヶ月です。

クリッパーリオはエンドユーザー様からの引き合いが強く、指名買いが多いですね。

先進安全装備のアップデート分を含めた値上げがありますが、ここはていねいにご説明するように心がけております」

日本が誇る軽自動車。限られたボディサイズに、最大限確保されたスペース、狭い道でもすいすい走れる見切りの良さ。クリッパーシリーズもそんな軽自動車の一翼を担うモデルのひとつです。

今回の改良で、ますます熟成の域に達しました。