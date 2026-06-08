8日前引けの日経平均株価は3日続落。前週末比2547.72円（-3.83％）安の6万4040.40円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は393、値下がりは1144、変わらずは21と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は449.73円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が378.13円、アドテスト <6857>が316.18円、ＴＤＫ <6762>が199.12円、キオクシア <285A>が156.98円と並んだ。



プラス寄与度トップはＫＤＤＩ <9433>で、日経平均を25.54円押し上げ。次いでリクルート <6098>が20.62円、セコム <9735>が5.56円、東京海上 <8766>が4.98円、キッコマン <2801>が4.86円と続いた。



業種別では33業種中8業種が値上がり。1位はサービスで、以下、小売、医薬品、食料が続いた。値下がり上位には非鉄金属、電気機器、ガラス・土石が並んだ。



株探ニュース