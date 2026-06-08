＜速報＞畑岡奈紗は全米Vならず 後半3連続ボギーの「72」で暫定6位
＜全米女子オープン 最終日◇7日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一決定戦は最終ラウンドが進行中。2打差を追いかけた畑岡奈紗は2バーディ・3ボギーの「72」と落とし、トータル3アンダー・6位タイでホールアウト。全米制覇はならなかった。
【写真】畑岡奈紗の強さの秘密は“サスペンション”
1番、3番とバーディを先行させたが、8番でボギー。ティイングエリアが前に出た10番ではワンオンに成功してバーディを奪い、上位勢についていった。だが、ティショットを左の木に当てた13番から3連続ボギー。最後まで首位に肩を並べることはできなかった。チャーリー・ハル（イングランド）とギャビー・ロペス（メキシコ）がトータル7アンダーでホールアウト。チョン・インジ（韓国）、ネリー・コルダ（米国）も同スコアで終盤をプレーしている。桑木志帆がトータル1アンダー・14位タイ。渋野日向子はトータルイーブンパー・17位タイでラウンドを終えている。賞金総額は大会史上最高の1250万ドル（約20億円）がかけられている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中！＞全米女子オープン リーダーボード
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