「THE MUSIC DAY 2026」第1弾出演アーティスト解禁 M!LK・SixTONES・HANAら決定
【モデルプレス＝2026/06/07】櫻井翔が総合司会を務める日テレ系夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY 2026」（7月4日13時30分〜22時54分）より、第1弾出演アーティストが解禁された。
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「イイじゃん」「好きすぎて滅！」がバズり、2025年の紅白歌合戦に初出場。2026年9月からはグループ史上最大規模のアリーナツアーの開催を控えるM!LKの出演が決定。
さらに、ちゃんみながプロデューサーを務めたオーディション番組『No No Girls』（ノノガ）から誕生し、デビューから約1年で「ROSE」「Blue Jeans」が累計再生回数2億回突破。レコード大賞最優秀新人賞受賞、紅白歌合戦出場を果たしたHANAも出演する。
また2026年1月にデビュー6周年を迎え、グループ初のスタジアムツアーの開催を発表し話題となり、冠バラエティー番組「Golden SixTONES」を持ち、お茶の間の人気者SixTONES。
先日アメリカの名門音楽レーベルとの契約を発表し、自身の4曲がストリーミング1億回再生を突破しグローバルに活躍するNumber_iも。
2025年にバンド結成20周年を迎え、2026年はドームツアー全公演を即完売するなど、日本のバンドシーンをけん引するSUPER BEAVER。2026年にリリースした楽曲「夢中」が日本レコード大賞の優秀作品賞を受賞し、ストリーミング総再生回数が自身最速で2億回を記録今年デビュー5周年を迎えるBE:FIRSTも出演。
その他、NEWS、中島健人、なにわ男子、NiziU、CUTIE STREET、アイナ・ジ・エンド、IVE、マルシィなど人気アーティストの出演が決定した。
なお、6月16日放送「夜の音」の中で、出演アーティスト解禁の第2弾を予定している。（modelpress編集部）
（※50音順）
アイナ・ジ・エンド、IVE、CUTIE STREET、SUPER BEAVER、SixTONES、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、マルシィ、M!LK
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◆「THE MUSIC DAY 2026」第1弾出演者
「イイじゃん」「好きすぎて滅！」がバズり、2025年の紅白歌合戦に初出場。2026年9月からはグループ史上最大規模のアリーナツアーの開催を控えるM!LKの出演が決定。
また2026年1月にデビュー6周年を迎え、グループ初のスタジアムツアーの開催を発表し話題となり、冠バラエティー番組「Golden SixTONES」を持ち、お茶の間の人気者SixTONES。
先日アメリカの名門音楽レーベルとの契約を発表し、自身の4曲がストリーミング1億回再生を突破しグローバルに活躍するNumber_iも。
2025年にバンド結成20周年を迎え、2026年はドームツアー全公演を即完売するなど、日本のバンドシーンをけん引するSUPER BEAVER。2026年にリリースした楽曲「夢中」が日本レコード大賞の優秀作品賞を受賞し、ストリーミング総再生回数が自身最速で2億回を記録今年デビュー5周年を迎えるBE:FIRSTも出演。
その他、NEWS、中島健人、なにわ男子、NiziU、CUTIE STREET、アイナ・ジ・エンド、IVE、マルシィなど人気アーティストの出演が決定した。
なお、6月16日放送「夜の音」の中で、出演アーティスト解禁の第2弾を予定している。（modelpress編集部）
◆出演アーティスト
（※50音順）
アイナ・ジ・エンド、IVE、CUTIE STREET、SUPER BEAVER、SixTONES、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、マルシィ、M!LK
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