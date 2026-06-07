iri、新曲「Crunchy」の軽やかに泳いでいくような感覚をもつ世界観を映像で表現したMV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

iri(イリ)は2026年に10周年イヤーを迎えたiriの6月5日に配信が開始された新曲「Crunchy」(読み：クランチー)のMVがYouTubeにて公開された。

■「Crunchy」はSANABAGUN.澤村一平＆大樋祐大、Yusuke Nakamura (BLU-SWING)をアレンジに迎えた1曲！

iriはHIP HOP/R&Bマナーのビートとダンストラックを自在に歌いこなすシンガーソングライター。

新曲「Crunchy」は、iriの楽曲「Coaster」でもタッグを組んだSANABAGUN.澤村一平＆大樋祐大、Yusuke Nakamura (BLU-SWING)をアレンジに迎えた1曲。

HIP HOPやNeo Soulをベースに、ざらついた都市の空気と、光のような透明感が共存したサウンドに仕上がっている。

今回のMVはiriの楽曲「24-25」、「Season」でもタッグを組んだNao Watanabeを監督に迎え制作された。閉塞した時代の空気を抱えながらも、その中を軽やかに泳いでいくような感覚をもつ楽曲の世界観を映像で表現した作品となっている。

そんなiriは『iri 10th Anniversary LIVE “DoT”』 (ヨミ：イリ テンス アニバーサリー ライブ ドット)と題されたツアーを全6会場にて開催。ツアー初日となる6月7日のZepp Haneda公演を大盛況で終了。

さらに10月22日にぴあアリーナMMにて『iri 10th Anniversary LIVE “Period”』 (ヨミ：イリ テンス アニバーサリー ライブ ピリオド)と題された10周年の集大成とも言えるライブも開催予定だ。

■リリース情報

2026.06.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Crunchy」

■ツアー情報

『iri 10th Anniversary LIVE “DoT”』

(ヨミ：イリ テンス アニバーサリー ライブ ドット)

06/07(日)東京・Zepp Haneda (TOKYO)（終了）

06/12(金)福岡・Zepp Fukuoka

06/14(日)大阪・Zepp Osaka Bayside

06/19(金)愛知・Zepp Nagoya

06/28(日)北海道・Zepp Sapporo

07/03(金)神奈川・KT Zepp Yokohama

■ライブ情報

『iri 10th Anniversary LIVE “Period”』

(ヨミ：イリ テンス アニバーサリー ライブ ピリオド)

10/22（木）神奈川・ぴあアリーナMM

■関連リンク

iri：デビュー10周年特設サイト

https://iriofficial.com/10th/

iri OFFICIAL SITE

https://www.iriofficial.com/