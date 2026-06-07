今さら言うことではないが、ロックの今と昔をつなげるw.o.d.のようなバンドが2020年代の日本にいることは貴重だし、そういうバンドがこうして＜SATANIC CARNIVAL＞に出てくれることはとてもうれしい。

極限までシンプルな3ピースによるロックンロールは、まるでDJのようにオーディエンスを温めていき、最終的にはHELL STAGEをダンスフロア化するに至ったのだが、徐々に皆の頭が揺れていき、気づけば大勢の人間がジャンプしていくというダンスアクトのような空気感は、非常に爽快だった。

振り返ってみると、Ken Mackay（B）によるファズが効きまくった「イカロス」冒頭のベースから最高だった。ベース1本だけでも激グルーヴするぶっとい刻みにサイトウタクヤ（Vo, G）のギターと中島元良（Dr）のドラムが乗っかっていく様は、その時点でガッツポーズもの。何か特別なことをしているわけではないのだけど、キリッキリにタイトなアンサンブルはそれだけでスペシャルだ。

ライブには、持ち時間の中でしっかりと展開をつくって完成させるものもあるが、彼らの場合は、一生聴いていられる、踊っていられると思わせるタイプのもので、正直何分やっても「もっと欲しい」となる。そういう音を鳴らせるバンドはそう多くない。余計な音は一切鳴らず、必要な音はすべて鳴っている。聞こえるのは、ギター、ベース、ドラムのみ。しかも、それぞれの響きの余韻まで喰らい尽くしたいと思うくらい美味。ギターの音がカッコいい、ではなく、サイトウがピックで弦をはじく音がいい、という感覚。そういう意味では、3人とも100点満点の音作りをしていた。

「YOLO」のあとのMCでは、「サタニック！ 調子どうですか？」というMackayの挨拶に続き、サイトウが「去年も出させていただいて、そのときは俺が“サタニック”だったんですけど、今日はどうですか？ 誰がいちばん“サタニック”か決めますか？」とフロアに呼びかけたものの、すぐに空気を察知し、「違ってたみたいですね、やめます！」とすぐさま曲に戻るというズッコケシーンが。しかし、それすらもいいフックになっていたのが今日のw.o.d.。

後半は新曲「RISE」「TOKYO CALLING」「踊る阿呆に見る阿呆」「My Generation」と立て続けに繰り出していく。1曲の中で巧みにリズムに変化をつけたり、音の抜き差しをし、グルーヴを展開させる。これが、フロア全員が両手を上げて踊りまくるというエンディングにつながっていった。彼らの音楽でクラウドサーフをするのはもったいない。極上のビートを脳内でいつまでも転がしていたい。今もまだ、ファズが周囲を漂っている気がする。あの匂いをもっとくれ。

文◎阿刀大志

撮影◎岸田哲平

◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集

◾️セットリスト（HELL STAGE）

1​. イカロス

2​. 1994

3​. YOLO

4​. RISE

5​. TOKYO CALLING

6​. 踊る阿呆に見る阿呆

7​. My Generation

■＜SATANIC CARNIVAL ’26＞

6月6日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

6月7日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

◯物販 / FOOD AREA：open9:00

◯ライブ観覧エリア：open10:00｜start11:00 ※予定

▼6月6日(土)出演者

10-FEET / バックドロップシンデレラ / FC FiVE / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / ハルカミライ / HERO COMPLEX / HEY-SMITH / Ken Yokoyama / Maki / MAYSON’s PARTY / MONGOL800 / サバシスター / SCAFULL KING / SHADOWS / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Suspended 4th / ヤバイTシャツ屋さん / 山嵐 / [OA] カライドスコープ

▼6月7日(日)出演者

04 Limited Sazabys / Age Factory / dustbox / ENTH / 花冷え。 / HIKAGE / Knosis / マキシマム ザ ホルモン / OVER ARM THROW / Paledusk / ROTTENGRAFFTY / SHANK / SHE’ll SLEEP / SiM / 四星球 / THE FOREVER YOUNG / 打首獄門同好会 / View From The Soyuz / w.o.d. / [OA] Launcher No.8

関連サイト

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◆＜SATANIC CARNIVAL＞ オフィシャルサイト

◆PIZZA OF DEATH オフィシャルサイト