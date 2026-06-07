アイスランド戦で殊勲の決勝弾…得意のヘッドでアピール成功の小川航基「俺のところに狙って蹴る意識を少しでも持ってくれたら」

アイスランド戦で殊勲の決勝弾…得意のヘッドでアピール成功の小川航基「俺のところに狙って蹴る意識を少しでも持ってくれたら」