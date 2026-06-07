東京ディズニーランドの夜の代名詞、「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ」が、2026年6月1日でスタートから25周年を迎えました。2001年の登場以来、全フロートのLED化や『塔の上のラプンツェル』など人気映画の追加を経て、色鮮やかに進化を続けています。本記事では、光と音のナイトパレードが歩んできた25年の歴史を振り返るとともに、旅行計画に欠かせない2026年最新の月間スケジュール（公演時間）や今後の休止情報、ディズニー・プレミアアクセス（DPA）の対象エリアまで詳しく解説します。

TDR「エレクトリカルパレード・ドリームライツ」25周年

2017年、シンデレラを乗せたかぼちゃの馬車が目を引くフロートにリニューアルした「シンデレラ」

2001年6月1日に東京ディズニーランドの夜空に新たな光を灯した「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ」が、2026年6月1日で25周年の節目を迎えました。1985年にスタートした初代「エレクトリカルパレード」、「ディズニー・ファンティリュージョン！」を経て受け継がれた現在のドリームライツは、世代を超えて多くのゲストに親しまれてきました。

進化し続けるナイトパレードと最新スケジュール情報

2011年に登場した「アラジン」、2015年登場「塔の上のラプンツェル」、2017年登場「アナと雪の女王」のフロート

パレードは25年の間で幾度もリニューアルを重ねてきました。『アラジン』や『塔の上のラプンツェル』、『アナと雪の女王』といった新しいディズニー映画の世界観を取り入れ、現在はすべてのフロートがLED照明へと入れ替わるなど、最新技術で表現力を高め続けています。

公演時間と2026年の休止情報

・公演場所：東京ディズニーランド パレードルート

・公演時間：約45分

・ディズニー・プレミアアクセス：対象（指定の鑑賞エリアあり）

【2026年6月の公演スケジュール】

・6月1日〜6月14日：19:30スタート

・6月15日〜6月30日：20:25スタート

【2026年の休止情報】

7月3日、8月7日、8月28日、10月2日、12月4日

25年の歩みが繋ぐファンとの絆

四半世紀にわたってドリームライツが愛され続けている理由は、普遍的な音楽の魅力に加え、時代に合わせたアップデートを怠らない点にあります。LED化による視覚的な鮮やかさだけでなく、各世代に親しまれる話題の映画作品を組み込むことで、親子三世代がそれぞれの思い出を重ねて楽しめるコンテンツへと成熟しました。ナイトパレードは1日の締めくくりとしてゲストの「体験価値」を決定づける重要な役割を担っており、今後のパーク運営においても不動の目玉であり続けるでしょう。

【参考】東京ディズニーシー25周年！開園前の貴重写真でひも解く誕生秘話と「7つの海」が繋いだ四半世紀の歩み、スパークリング・ジュビリー情報も（※2026年5月掲載） https://tetsudo-ch.com/13027516.html

25周年を記念し、2026年6月1日〜7月12日の期間中にパークを訪れたゲストへ向け、「東京ディズニーリゾート・アプリ」を通じて記念メッセージ入りのスペシャル画像をプレゼントします。また、公式SNSでは25年の軌跡を振り返るスペシャル動画も公開しています。

時代が変わっても、シンセサイザーの軽快なメロディとともに光のフロートが近づいてくる瞬間の高揚感は決して色褪せることはありません。四半世紀の歴史を刻んだ「エレクトリカルパレード・ドリームライツ」。次にパークへお出かけの際は、ご自身の思い出と重ね合わせながら、夜のパークを彩る光と音楽の魔法にたっぷりと酔いしれてみてください。

（画像：オリエンタルランド ©Disney）

鉄道チャンネル編集部

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