ジャーナリストの石原伸晃氏（69）と妻でタレントの石原里紗夫人が6日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。初げんかの原因を明かした。

夫婦は2人で回答を合わせる企画に挑戦した。問題は「初げんかの原因は？」。

伸晃氏は「私の言うことを聞かない」と回答。里紗夫人は「予期せぬ来客。アサリのボウルを投げました」と回答し、チャレンジは失敗した。。

里紗夫人は「娘が生まれて、夜中寝られないような状態のときに主人がお客さんをいっぱい連れてきまして。買い物も行けない、夜も眠れないって中でお客さん連れてきて。本人は酔っぱらって良い気分になって寝ちゃったので。ムカついて、寝てる姿に向かってたまたま明日アサリスープにしようと思ってアサリの砂出ししてあったんですけど、そのボウルを寝ている主人に向かって投げつけた」と語った。

藤本美貴は「えええー！かっこいい」と笑い、伸晃氏に「覚えてますか？」と聞くと、伸晃氏は「すみません」とフリップに答えて笑わせた。

庄司智春は「口で言いなさい」とつっこんで笑った。

伸晃氏は「覚えてない…」と小声で語り、庄司は「声出なくなっちゃった」と笑った。

里紗夫人は「本当にムカついて、『私寝てないのによー！』みたいな」と当時の心境を語った。

伸晃氏は苦笑いで黙り込み、庄司智春は「何も言うことがない…」と笑った。