シンガー・ソングライターのＭＩＳＩＡが５日、トヨタアリーナ東京で開催された「第９回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・東京」の開会式で、スペシャルライブを行った。１０年以上にわたって、同大会のアスリートたちを応援してきたＭＩＳＩＡは、大会公式応援ソング「太陽のパレード」など５曲を熱唱。アスリートにエールを送るとともに、６０００人の観客を沸かせた。

同大会は、知的障害のある人たちにスポーツをはじめとしたさまざまな活動の機会を提供し、社会参加を応援する、国際的スポーツ組織「スペシャルオリンピックス」による国内最大の競技会。約１４００人の知的障害のあるアスリートが参加し、全９競技に挑む。

この日はＥＸＩＴと久代萌美アナウンサーが司会を担当。オープニングアクトとして、国内外で茶会を開催する世界的アーティスト・浜崎健や、表現者集団「ＣＹＲＥＮ」、大道芸で人気のもりやすバンバンビガロが会場を盛り上げた。そのほか、世界的インストゥルメンタル・ユニット「ＴＳＵＫＥＭＥＮ」や、「スペシャルオリンピックスバレエダンサーズ」、ピアニストの紀平凱成らも出演した。

大会は今月６〜７日、９月４〜６日にわたって開催される。