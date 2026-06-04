「ファーム中地区・ハヤテ５−９巨人」（４日、ちゅ〜るスタジアム清水）

巨人の浅野翔吾外野手が４試合ぶりの本塁打となる３号ソロを放った。

「６番・中堅」で先発。七回１死で横手投げ右腕の１４４キロを捉えると、左翼へ高く舞い上がった打球は左翼芝生席で跳ねた。

浅野は高卒４年目の今季、１軍キャンプスタートながら２月６日に右ふくらはぎを肉離れ。開幕は２軍スタートとなり、５月２３日に今季初めて１軍に昇格した。だが、３試合に出場し、１０打数１安打で、打率・１００。５月２８日に２軍降格後となった。

その後の２軍戦では５試合に出場して全試合で安打を放ち、１８打数１０安打で打率・５５６、２本塁打、４打点と絶好調だ。

ネットでは「『アーチスト』の名にふさわしい」「このまま１軍でも暴れてほしい」「状態がかなり上がってきましたね １軍再昇格へ向けて強烈なアピールが続いています」「かなりの好調ぶり」などとの声があった。

浅野は２軍通算でも３６試合に出場して打率・３４９、３本塁打、１９打点の好成績。６月７日以降に再登録が可能となっている。