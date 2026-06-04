NCT離脱のマーク、新事務所設立 代表者に本名「LEE MARK」記載
【モデルプレス＝2026/06/04】NCT（エヌシーティー）を脱退したマーク（MARK）が6月3日、自身のInstagramを更新。新事務所を設立したことを匂わせている。
【写真】NCT離脱発表 マークの直筆手紙
マークは3日、自身のInstagramにて「uprmlable」という名前のアカウントが投稿した動画を「UpperRoom」のハッシュタグとともにシェアし、自身のプロフィール欄でも同アカウントをメンション。アカウント名に「label」というワードが含まれていることから、マークの新たな所属事務所とみられ、ファンの間で注目を集めている。
代表者名には、マークの本名である「LEE MARK」と記載されており、マーク自身が代表を務める個人事務所であるとみられる。
マークについてSMエンターテインメントは、4月8日付けでNCTとしての活動を終了すると発表。NCT 127は7人、NCT DREAMは6人で活動を続けていくとしている。（modelpress編集部）
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【写真】NCT離脱発表 マークの直筆手紙
◆マーク、新事務所設立匂わせ
マークは3日、自身のInstagramにて「uprmlable」という名前のアカウントが投稿した動画を「UpperRoom」のハッシュタグとともにシェアし、自身のプロフィール欄でも同アカウントをメンション。アカウント名に「label」というワードが含まれていることから、マークの新たな所属事務所とみられ、ファンの間で注目を集めている。
◆マーク、NCTとしてのすべての活動を終了
マークについてSMエンターテインメントは、4月8日付けでNCTとしての活動を終了すると発表。NCT 127は7人、NCT DREAMは6人で活動を続けていくとしている。（modelpress編集部）
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