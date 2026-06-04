猫同士の仲の取り持ち方で避けたい行動3選

1.無理やり近づける

猫たちの距離を縮めようとして、無理に抱っこして近づけたり、同じケージに閉じ込めたりすることは逆効果になります。猫は自分の縄張りや安心できるパーソナルスペースをとても大切にする動物です。恐怖心や嫌悪感が植え付けられてしまい、相手の猫を見るだけで怒るようになってしまう原因になります。

2.怒鳴ってけんかの仲裁をする

猫たちがうなり合ったり、激しい取っ組み合いのけんかを始めたりしたときに、大声で叱ることは控えましょう。猫は叱られたのではなく、相手の猫のせいで嫌な音がしたと勘違いしてしまいます。結果として、相手への敵対心がさらに強まることにつながります。

3.新たに迎えた猫ばかりを優先する

新たに迎えた猫のお世話に夢中になり、先住猫を後回しにすることは禁物です。先住猫は自分の地位が脅かされたと感じ、強いストレスを抱えるようになります。このストレスが原因で、新入り猫を攻撃するようになる悪循環が生まれます。

猫同士の距離を縮めるための正しい接し方

匂いから慣れさせる

初めて対面させるときは、いきなり会わせずに部屋を分けてタオルなどを使って匂い交換から始めるのが安心です。存在に慣れてから、ケージ越しに短時間の対面を試していくのが理想的です。

けんかのときは「気をそらす」

もし、けんかが始まってしまったら、大声を出さずに、遠くへおもちゃを投げたり、飼い主さんが普段しないような動きをしたりして、猫の気をそらします。それでも止まらない場合は、静かに2匹の間に段ボールなどの仕切りを挟んで視線を遮ると、興奮が静まりやすくなります。

先住猫を優先してリラックスできる環境にする

ご飯をあげる順番や声かけは、常に先住猫を一番にすることが大切です。先住猫の心に余裕が生まれると、新しい猫を受け入れやすくなります。また、箱など隠れ家を多く用意したり、飼い主さんがいつも通りおだやかに過ごしたりすることも、猫たちの安心感につながります。

まとめ

猫同士の関わり合いは、人間の想像以上に繊細なものです。仲良くさせようと人間の物差しで急かしてしまうと、修復が難しい関係になってしまうこともあります。

だからこそ、猫たちの時間軸に合わせることが大切です。数ヶ月、場合によっては一年以上の時間がかかることも珍しくありません。猫たちがそれぞれのペースで心地よく暮らせる環境を、温かく見守りながら整えていきましょう。