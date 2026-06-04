俳優「山田孝之」の愛車は？

俳優の山田孝之さんが颯爽と愛車で登場する様子をYouTubeで披露。動画では山田さんがクルマを運転し移動する様子も映され、ユーザーから多くの関心が寄せられています。

2025年11月にアップされた俳優・山崎育三郎さんの公式チャンネルに初回ゲストとして登場した山田さん。

【動画】超カッコイイ！ 「山田孝之」×愛車「デカイ“トヨタ車”」を動画で見る！

動画では、沖縄に拠点を移した山田さんのもとを山崎さんが訪ね、島の景色を巡りながらトークを楽しむ様子が収められています。

冒頭の登場シーンで山田さんが運転してきたのは、トヨタ「ハイラックスGRスポーツ」。ホワイトのボディカラーが確認されており、沖縄の自然の中でも存在感のある外観が印象的です。

車内もホワイト基調のシートが映っており、全体として清涼感のあるスタイルが特徴的でした。

動画公開後、SNSには「似合いすぎる」「沖縄の景色と合っている」といった声が多く寄せられ、山田さんのライフスタイルとクルマの組み合わせに対する反響が目立ちました。

また、「まさかハイラックスに乗っているとは」という驚きの声もあり、視聴者の関心を集めています。

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ハイラックスGRスポーツは、1968年の初代誕生以来、世界で高く評価されてきたトヨタ「ハイラックス」の系譜に連なるモデルです。

タフな耐久性と4WDによる優れた悪路走破性を受け継ぎつつ、現行型（2017年登場の8代目）をベースに2021年に追加されたGRスポーツ仕様となっています。

専用サスペンションやスポーティな内外装を備え、アグレッシブなスタイルが特徴です。

ボディサイズは全長5320mm×全幅1900mm×全高1840mmとダイナミックで、存在感のあるプロポーションを持ちます。

パワートレインには2.4リッターディーゼルエンジンを搭載し、最高出力150PS・最大トルク400Nmを発揮。

街乗りから高速走行まで余裕のある走りを実現する性能を備え、WLTCモード燃費は11.7km／Lを達成しています。車両価格（税込）は431万2000円です。

なお、現行ハイラックスは現在生産を休止しており、次期9代目モデルは2025年11月に世界向けに発表済み。日本では2026年央頃にディーゼル仕様が発売される予定です。