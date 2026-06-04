元「TOKIO」城島茂（55）の妻でタレントの菊池梨沙が3日に自身のインスタグラムを更新。31歳の誕生日を迎えたことを報告した。

「31歳になりました」と報告。「お友達や家族、沢山の人にお祝いしてもらって本当に幸せです」とつづった。

「この歳でも産まれてきてくれてありがとうって言われてる気がして嬉しくなりますね」と喜び。

「お家でのお祝いは息子セレクトのアイスケーキでつまみ食いの形跡がありました」と6歳・長男のものと思われる「ママへ」との書かれたプレートがのったアイスケーキの写真を公開。「お誕生日会のケーキはびっくり！貫禄が…大笑いでした」とも記し、「令和八年 感謝 梨沙誕生会」のメッセージと着物姿の写真がプリントされた豪華なケーキの写真も公開された。

「今年も素敵な一年になりますように」と記した。

この投稿に、ファンからは「家族の愛を感じちゃう」「息子くんのママへって手書きでほっこり」「粋なケーキでお着物のお姿格好いい」「私も幸せのお裾分けをいただきました」などのコメントが寄せられている。

菊池は2019年9月に城島と結婚。20年2月に第1子となる長男が誕生した。