元AKB48で、モデル・実業家としても活躍する小嶋陽菜がプロデュースするランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」から、新作ブラキャミソール「ROSIER Essential Bra Camisole」が登場しました。



【写真】バニーガール姿の小嶋陽菜さん、美しい…

新作は、ブラキャミソールならではの快適な着心地を保ちながら、安定感のあるホールド力と美しいバストシルエットの両立を実現しました。やわらかな樹脂ワイヤーがバストをやさしく支え、フロントからバックまで360度包み込むパワーネットがカップのズレを防止。サイズごとに厚みを調整したモールドカップを採用し、自然なバストメイクをかなえます。



谷間が見えすぎない上品なVネックと、縫い目を目立たせないシームレス仕様を採用。洋服から見えても洗練された印象を与えます。深く開いたバックスタイルが女性らしい後ろ姿を演出し、背中開きのファッションにもぴったりです。



なめらかな肌触りの生地は、ほどよい厚みと伸縮性で透けにくくボディに心地よくフィット。定番の3カラー展開で、インナーとしてはもちろん、アウターウェアとしてもコーディネートが完成する一枚です。カラーはecru、nude beige、blackの3色展開です。



小嶋さんは「ラクなだけではなく綺麗に見せたい日にも選びたくなる、ROSIERの新定番ブラキャミソールが誕生しました！」とコメント。「ブラキャミならではの快適な着心地はそのままに、まるでブラのようなホールド感と、美しいバストシルエットを両立できるよう、何度も開発を重ねました。ボディラインやバックスタイルのデザインにもこだわり、お洋服を着た時にももたつかず、すっきりと美しく見える仕上がりに。インナーとしてはもちろん、1枚でトップスとして楽しめます。毎日のワードローブについ手を伸ばしてしまうような、マストアイテムをお届けします♡」とメッセージを寄せています。



「ROSIER Essential Bra Camisole」は、6月15日から24日まで東京・新宿ルミネ2で開催されるポップアップショップで先行発売され、6月26日から公式オンラインストアやHouse of Herme、有楽町マルイ店で一般発売されます。



【小嶋陽菜さんプロフィル】

こじま・はるな 1988年4月19日生まれ 株式会社heart relation創業者 代表取締役CCO AKB48 1期生として13年間在籍。同グループ卒業後、ファンとの新しいコミュニケーションの形を模索していた流れから、自身のライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。国内外トータルフォロワー数1002万人を超えるSNS等でも積極的に情報を発信。Her lip toは、新しいライフスタイルをトータルで提案するブランドとして成長を続けている。