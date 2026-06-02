お笑いコンビ「チュートリアル」の徳井義実（51）が2日までに更新されたYouTubeチャンネル「#コイワラ【芸人×恋愛】」にゲスト出演。結婚願望について赤裸々に語った。

MCの「相席スタート」山崎ケイとCRAZY COCOが芸人の恋愛相談に答えていく同チャンネル。徳井は「恋リアのイメージがあり、よく恋愛相談されるんですが、独身の俺が相談を受けてていいのでしょうか?」という悩みを打ち明けた。

51歳独身で“恋愛マスター”のような扱いを受けることに対し「痛いやん」と徳井。山崎から「歳を重ねても、まだモテそうですもんね。また違うモテ方というか」と振られると、「まぁモテる」と即答。「大人の渋みが出てるみたい」と笑わせた。

結婚願望については、「結婚願望あるんですか?と言われたら、ないですね」と回答。「一回もしたいなと思ったことはほぼないですね」と続け、「瞬間的にはあったりしたかも分かんないですけど、結婚というものをしたいと思ったことはないですね」と明かした。

彼女がいた時期について話が及ぶと、ミニコントを繰り広げながらも、「将来的に結婚というものがあってもいいなと思う人としかお付き合いしない」とも断言。「なんだけど、相手がどうこうじゃなく自分のタイミングで、最低ですけど、のらりくらりとかわしてきたというのが本当のところ」と過去の恋愛を振り返っていた。