東海オンエア・としみつの妻、息子のお出かけショット公開「栗色の巻き毛がまさに天使」「おしゃれ」の声
【モデルプレス＝2026/06/02】人気YouTuber・東海オンエアのとしみつの妻でYouTuberのまこちが6月1日、自身のInstagramを更新。息子と外出した際のショットを公開し、話題になっている。
【写真】人気YouTuberの美人妻「おしゃれ」息子の外出ショット披露
まこちは、「5月中旬に行ったはままつフラワーパーク」とつづり、園内でのショットを投稿。ボーダー柄のシャツを履いた息子をゴンドラ内で抱っこする姿や、バラの花の前に立つ、淡い栗色の髪色をした息子の後ろ姿を披露している。
また「薔薇素晴らしかった坊やも沢山散歩してこの日は爆睡だったな〜また涼しくなったら行こうやっぱり空気感だいすき（静岡大好きbot）」と、息子との楽しい散歩の様子やお気に入りの場所への思いを記している。
この投稿にファンからは「栗色の巻き毛がまさに天使」「おしゃれ」「まこちママの笑顔がとっても素敵」「お出かけの様子に癒やされました」などといった反響が寄せられている。
2023年10月中旬から2024年3月中旬までグループの活動を休止していた東海オンエア。としみつとまこちはその休止期間中に結婚していたこと及びまこちの妊娠を2024年5月26日に発表した。その後同年10月21日にまこちのYouTubeチャンネルにて第1子の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】人気YouTuberの美人妻「おしゃれ」息子の外出ショット披露
◆まこち、息子との2ショット披露
まこちは、「5月中旬に行ったはままつフラワーパーク」とつづり、園内でのショットを投稿。ボーダー柄のシャツを履いた息子をゴンドラ内で抱っこする姿や、バラの花の前に立つ、淡い栗色の髪色をした息子の後ろ姿を披露している。
◆まこちの投稿が話題
この投稿にファンからは「栗色の巻き毛がまさに天使」「おしゃれ」「まこちママの笑顔がとっても素敵」「お出かけの様子に癒やされました」などといった反響が寄せられている。
2023年10月中旬から2024年3月中旬までグループの活動を休止していた東海オンエア。としみつとまこちはその休止期間中に結婚していたこと及びまこちの妊娠を2024年5月26日に発表した。その後同年10月21日にまこちのYouTubeチャンネルにて第1子の出産を報告している。（modelpress編集部）
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