バッファローがWi-Fi 7もWi-Fi 6も売れてる 無線LANルーター人気ランキングTOP10 2026/6/1
「BCNランキング」2026年5月18日〜24日の日次集計データによると、無線LANルーターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター 2882+688Mbps AirStation ブラック
WSR3600BE4P-BK（バッファロー）
2位 Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 1201+300Mbps AirStation(ネット脅威ブロッカー対応) ブラック
WSR-1500AX2L（バッファロー）
3位 Archer BE5000
Archer BE5000（TP-Link）
4位 Aterm 3000D4AX
PA-3000D4AX（NEC）
5位 Archer BE7200
Archer BE7200（TP-Link）
6位 Archer BE3600
Archer BE3600（TP-Link）
7位 Archer AX1800
Archer AX1800（TP-Link）
8位 Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 2401+573Mbps AirStation(ネット脅威ブロッカー2対応) ブラック
WSR-3000AX4P-BK（バッファロー）
9位 Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター 5764+688Mbps AirStation ブラック
WSR6500BE6P-BK（バッファロー）
10位 Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 4803+573Mbps AirStation(ネット脅威ブロッカー2対応) ブラック
WSR-5400AX6P-BK（バッファロー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター 2882+688Mbps AirStation ブラック
WSR3600BE4P-BK（バッファロー）
2位 Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 1201+300Mbps AirStation(ネット脅威ブロッカー対応) ブラック
3位 Archer BE5000
Archer BE5000（TP-Link）
4位 Aterm 3000D4AX
PA-3000D4AX（NEC）
5位 Archer BE7200
Archer BE7200（TP-Link）
6位 Archer BE3600
Archer BE3600（TP-Link）
7位 Archer AX1800
Archer AX1800（TP-Link）
8位 Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 2401+573Mbps AirStation(ネット脅威ブロッカー2対応) ブラック
WSR-3000AX4P-BK（バッファロー）
9位 Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター 5764+688Mbps AirStation ブラック
WSR6500BE6P-BK（バッファロー）
10位 Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 4803+573Mbps AirStation(ネット脅威ブロッカー2対応) ブラック
WSR-5400AX6P-BK（バッファロー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。