「子供が外国人と結婚したら『来ないで』と言う」米在住の俳優クォン・サンウ妻、言語の悩みを吐露

俳優クォン・サンウの妻で女優のソン・テヨンが、英語の勉強に対する率直な考えを打ち明けた。

5月31日、ソン・テヨンは自身のYouTubeチャンネル「Mrs.ニュージャージー ソン・テヨン」に、「ベテランママのソン・テヨンが久しぶりに新生児を抱くと起きること」というタイトルの動画を公開した。

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ソン・テヨンは自身の英語の先生と会い、手作りのミルフィーユ鍋のミールキットをプレゼントした。また、先生はソン・テヨンに英語を勉強するための教材を贈った。

先生は、「あなたに合わせた文章を500個選んだ。11ページしかない。本当に英語は簡単じゃないし、なかなか上達しない。でも、とにかく使い続けなきゃダメ」と助言した。

（写真＝YouTubeチャンネル「Mrs.ニュージャージー ソン・テヨン」）ソン・テヨン

これに対し、ソン・テヨンは「使い続けているが、ここのコミュニティは韓国の方が本当に多いから、英語を使わなくても生きていける。でも、子供たちの学校に行くと、英語が必要になる。身につけておくと良いのは分かっているけれど、上達しないのが問題。勉強していないから」と悩みを吐露した。

また、先生が「英語が上手くなる方法は恋愛しかない。本来は恋愛で学ぶもの」と話すと、ソン・テヨンは「生まれ変わったら。そうでなければ、将来もし息子や娘の結婚相手が外国人だったら、会わないようにしないと。『来ないで』と言う」と語り、笑いを誘った。

（記事提供＝OSEN）

◇ソン・テヨン プロフィール

1980年8月19日生まれ。2000年に「ミス・コリア」でその名を知らせたことを機に、芸能界デビュー。2001年に放送されたドラマ『純情』で女優としての活動をスタートさせた。2008年に日本でも大きな人気を集めたトップ韓流スター、クォン・サンウと結婚した。現在は2児の母として、家族とともにニューヨークで暮らしている。