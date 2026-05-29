ウマ娘・Cygamesが仏G1「パリ大賞典」メインスポンサー就任“CYGAMES GRAND PRIX DE PARIS”開催へ

株式会社Cygamesは、フランス・中央競馬の統括機関であるフランスギャロ（France Galop）とパートナーシップ契約を締結し、7月14日にフランス・パリのロンシャン競馬場で行われるG1競走「パリ大賞典（Grand Prix de Paris）」のメインスポンサーに就任すると発表した。昨年に続き、同レースは「CYGAMES GRAND PRIX DE PARIS」の名称で開催される。

パリ大賞典は1863年に創設された歴史ある国際G1競走で、芝2400メートルを舞台に欧州トップクラスの3歳牡馬・牝馬が集結する伝統の一戦。開催地のロンシャン競馬場では、レース後に音楽やエンターテインメントを楽しめる「ガーデンパーティー」が行われることでも知られている。

サイゲームス、「パリ大賞典」のメインスポンサーに就任

ロンシャン競馬場を彩る

メインスポンサー就任に伴い、当日はパリ大賞典に加え、「HANDICAP DE LA FETE NATIONALE」と「PRIX DE MALLERET」もそれぞれ「CYGAMES HANDICAP DE LA FETE NATIONALE」、「CYGAMES PRIX DE MALLERET」として実施される。会場ではレースプログラムのほか、スターティングゲートやトラックボード、サドルタオルなどにCygamesのロゴが掲出される予定だ。

メインレースとなる「CYGAMES GRAND PRIX DE PARIS」は、7月14日の第4レースとして実施。賞金総額は60万ユーロで、芝2400メートルの条件で争われる。