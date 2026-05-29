タレント鈴木紗理奈（48）と、あのが共演したTBS系「それSnow Manにやらせてください」が29日、予定通り放送された。

2人は「TSC東京それスノコレクション×ユニクロコラボSP」に審査員として出演。2人は間に1人挟む形で審査員席に着席した。今回の放送は、Snow Manメンバーがテーマに沿って選んだコーディネートを審査員が寸評する企画で、トップバッターで登場した深澤辰哉（34）のコーディネートに対して、鈴木とあのは肯定を意味する「殿堂入り」判定を出しており、意見が衝突するなどの絡みはなかった。

2人を巡っては、18日にテレビ朝日系で放送された「あのちゃんねる」内で、あのが共演者からの問いに答える形で、嫌いな芸能人が女優でタレントが鈴木だと告白。放送後、鈴木が自身のインスタグラムで不快感をあらわにし「普通にいじめやん」と怒りを表明する事態となっていた。同局は22日に「スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に不快な思いをさせてしまったことについて反省しております」などと謝罪。26日にはあのの所属事務所が鈴木に対して謝罪文を発表。28日には同番組の終了が発表された。TBSは27日、都内の同局で定例会見を行い、「それスノ」は予定通り放送すると発表していた。