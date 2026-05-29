日向坂46、宮崎県開催『ひなたフェス2026』キービジュアル公開＆SPゲスト決定【コメントあり】
日向坂46が9月5日・6日の2日間にわたり、ひなた宮崎県総合運動公園で開催する『ひなたフェス2026』のキービジュアルとスペシャルゲストが決定した。
【写真】「ひなたフェス」に登場するSPゲスト
今回公開されたキービジュアルでは、宮崎県を連想させるヤシの木や太陽などのモチーフを随所に散りばめ、楽しげで弾けるようなデザインに仕上がった「ひなたフェス2026」ロゴTシャツを身にまとったメンバーそれぞれの写真を合成。フェスならではの高揚感と、メンバー一人一人の個性が感じられるビジュアルとなっている。
さらに、スペシャルゲストの出演も決定。宮崎県出身のかみちぃが所属するお笑いコンビ・ジェラードンに加え、“おひさま芸人”(おひさまは日向坂46ファンの総称)としてファンの間でもおなじみのジャンボたかおが所属する、お笑いコンビ・レインボーの出演が発表された。
なお、ライブは同公園内にある「ひなたサンマリンスタジアム宮崎」にて実施される。
■ジェラードン コメント
＜かみちぃ＞
地元宮崎でのひなたフェス出演てげ嬉しいです！！
野球に触れてこんかった僕が、サンマリンスタジアムに立てるとは思っちょらんかったです！
当日会場で待っちょっかい、楽しみにしちょってねー！！
＜アタック西本＞
日向坂46さんありがとうございます！
相方かみちぃのご両親がいつも宮崎から送ってくれるしゃぶしゃぶを日向坂46の皆様そしてフェスに来るお客様にも食べて頂きたい！お店の名前は当日まで調べておいてお伝えしますね！
■レインボー コメント全文
＜ジャンボたかお＞
お、恐れ多すぎます！
大好きな日向坂の邪魔をできるだけしないように、少しでも笑いを添えられたらと思っております！
おひさまの皆様！一緒に楽しみましょう！
最高のアイドルのフェスは最高に決まってる！
喉要らないくらい叫びましょう！
＜池田直人＞
日向坂46さんの晴れ舞台に微力ながら力添えさせていただきます！よろしくお…
ジャンボが熱量高すぎて、入りません。
【写真】「ひなたフェス」に登場するSPゲスト
今回公開されたキービジュアルでは、宮崎県を連想させるヤシの木や太陽などのモチーフを随所に散りばめ、楽しげで弾けるようなデザインに仕上がった「ひなたフェス2026」ロゴTシャツを身にまとったメンバーそれぞれの写真を合成。フェスならではの高揚感と、メンバー一人一人の個性が感じられるビジュアルとなっている。
なお、ライブは同公園内にある「ひなたサンマリンスタジアム宮崎」にて実施される。
■ジェラードン コメント
＜かみちぃ＞
地元宮崎でのひなたフェス出演てげ嬉しいです！！
野球に触れてこんかった僕が、サンマリンスタジアムに立てるとは思っちょらんかったです！
当日会場で待っちょっかい、楽しみにしちょってねー！！
＜アタック西本＞
日向坂46さんありがとうございます！
相方かみちぃのご両親がいつも宮崎から送ってくれるしゃぶしゃぶを日向坂46の皆様そしてフェスに来るお客様にも食べて頂きたい！お店の名前は当日まで調べておいてお伝えしますね！
■レインボー コメント全文
＜ジャンボたかお＞
お、恐れ多すぎます！
大好きな日向坂の邪魔をできるだけしないように、少しでも笑いを添えられたらと思っております！
おひさまの皆様！一緒に楽しみましょう！
最高のアイドルのフェスは最高に決まってる！
喉要らないくらい叫びましょう！
＜池田直人＞
日向坂46さんの晴れ舞台に微力ながら力添えさせていただきます！よろしくお…
ジャンボが熱量高すぎて、入りません。