2026年5月6日（水・祝）に東京・サントリーホールで「Happy Mother’s Day！〜母に感謝のコンサート2026 in TOKYO〜」が開催された。

【写真】見つめ合う山崎育三郎と生田絵梨花

今年で5年目となるこのコンサートは、「この世界の全ての母親に感謝の思いを込めて、音楽の花束を贈ろう」というテーマで開催されている。

クラシック音楽の殿堂に、須原杏ストリングスによる「Overture」の流麗な調べが響き渡る華やかなオープニングに続いて、ホスト役を務める森山直太朗、内田也哉子が登場。柔らかなトークで客席の緊張感をほぐしていく。

最初にステージに登場したのは、俳優、アーティストなど様々なジャンルで活躍している生田絵梨花。日本語声優を担当したディズニー100周年記念作品『ウィッシュ』の劇中歌「ウィッシュ〜この願い〜」と、コンサート当日の5月6日にシングルリリースされた母への感謝をテーマにした楽曲「今も、ありがとう」を透明感溢れる歌声で歌いあげた。



「Happy Mother’s Day！〜母に感謝のコンサート2026 in TOKYO〜」（写真：福岡諒祠〈株式会社GEKKO〉）

その後、念願だったという森山とのデュエットを披露。森山のアコースティックギターをバックに「愛し君へ」、そして森山の楽曲「花」を歌った。

続いて、ミュージカル界のプリンスとして絶大な人気を集める山崎育三郎が登場。朝の連続テレビ小説『エール』での共演以来、大の仲良しだという森山からの提供曲「君に伝えたいこと」、そして「愛のカタチ」「19BOX〜STARMAN〜」「言えないよ」と続けて披露。



「Happy Mother’s Day！〜母に感謝のコンサート2026 in TOKYO〜」（写真：福岡諒祠〈株式会社GEKKO〉）

さらに生田絵梨花と共に、ミュージカル『モーツァルト！』より「愛していれば分かり合える」をデュエットで歌う。



そして「也哉子の部屋」と題した、生田、山崎、内山のクロストークの時間。生田と山崎は、今日この会場に来ているという二人の母について語り、「お母さん、いつもありがとう！」と呼びかけた。



続く3人目のアーティストは、「母に感謝のコンサート」に歌手ではなく器楽奏者として初めて出演となった、ギタリストの村治佳織。



「Happy Mother’s Day！〜母に感謝のコンサート2026 in TOKYO〜」（写真：福岡諒祠〈株式会社GEKKO〉）

「エターナル・ファンタジア」「バガモヨ〜タンザニアにて」「タンゴ・アン・スカイ」と3曲を披露。「ギターでも《歌う》ことを意識しています」と持論を語った。

そして毎年恒例の、内田也哉子による《この世界の全ての母親に感謝の思いを込めて》綴る詩の朗読が始まる。今年は、村治佳織のギターと共に朗読するスペシャルバージョンだ。



「Happy Mother’s Day！〜母に感謝のコンサート2026 in TOKYO〜」（写真：福岡諒祠〈株式会社GEKKO〉）

内田の朗読が終わると、森山が村治のギターとストリングス、ピアノをバックに「優しさ」を歌った。

続いて森山が「母親を含めて、大切な人に向けて作った」と4月にリリースされたばかりの新曲「愛々」を披露。そして最後にはやはりこの曲、代表曲の「さくら」を心を込めて歌い上げた。



「Happy Mother’s Day！〜母に感謝のコンサート2026 in TOKYO〜」（写真：福岡諒祠〈株式会社GEKKO〉）

鳴りやまないアンコールの手拍子に応え、ステージ戻った森山が山崎を呼び込み歌ったのは、山崎が大好きだという森山の曲「生きてることが辛いなら」。

続けて、生田絵梨花、村治佳織を加えた今日の出演者勢ぞろいで、「母に感謝のコンサート」から生まれたテーマソングと言うべき、作詞・内田也哉子、作曲・森山直太朗の曲「ロマンティーク」を、会場いっぱいの手拍子と共に歌いあげた。



「Happy Mother’s Day！〜母に感謝のコンサート2026 in TOKYO〜」（写真：福岡諒祠〈株式会社GEKKO〉）

会場の出口では、ステージセットに使われた赤いカーネーションを一輪ずつ持って帰れる粋なプレゼントが。

演出も構成も年を重ねるごとに進化している「母に感謝のコンサート」は、今年も大好評で幕を閉じた。

