「阪神２−４日本ハム」（２８日、甲子園球場）

日本ハムが今季３度目の３連勝。勝率５割に復帰した。交流戦の開幕３連勝は、４連勝した２００８年以来１８年ぶりとなった。

驚異の粘り腰が光った。二回まで木下に最速１５９・７キロの直球を軸にわずか１安打に抑えられていた日本ハム打線。だが三回、先頭・奈良間への四球から流れが変わった。続く福島の送りバントは好フィールディングで二塁封殺とされたが、水野が左翼線を破る二塁打で好機を拡大した。

ここで田宮が詰まりながらも逆転の右前２点打を放ち試合をひっくり返した。なおも２死一、二塁から万波が中前適時打を放ち、貴重な追加点をたたき出した。この回だけで３８球を投げさせた。

四回も得点にはつながらなかったが、先頭の郡司が粘った末の四球を選んで好機を作った。各打者が低めのボールを見極め、ストライクゾーンのストレートはことごとくカット。４回終了時で球数９０球を投げさせたのは異例だ。

この回限りで木下をマウンドから引きずりおろした日本ハム打線。２点リードの九回には細川のセーフティースクイズでダメ押しの１点を奪った。

先発の福島は７回５安打１失点の力投で２勝目。初回に大山の適時打で先制を許したものの、二回以降は１５０キロ台の直球と変化球を制球よく配し、追加点を許さなかった。