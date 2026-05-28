

STARGLOW / Good Boys Anthem -Behind The Scenes-

BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、5月25日に配信リリースされた新曲「Good Boys Anthem」のMVメイキング映像を公開した。

【動画】STARGLOW「Good Boys Anthem」MVメイキング映像

品川ヒロシ氏が監督を務めた本MVは、仲間との絆と再生を描く青春群像劇。 かつて同じ夢を追い、無邪気に笑い合っていた5人。だが大人たちの思惑や現実の厳しさ、仲間同士のすれ違いによって、その関係は少しずつ崩れていく。 雨の倉庫で追い詰められたTAIKIとGOICHIの姿を発端に、過去の記憶と現在の衝突が交錯。やがて離れていた仲間たちも駆けつけ、5人は再びひとつになって立ち上がる。 弱さや迷い、傷ついた過去さえも抱えながら、それでも“自分らしく正しく生きる”ことを選ぶ姿を通して、楽曲の持つメッセージを鮮明に提示している。

今回公開されたメイキング映像では、メンバー初挑戦となる本格的なアクションシーンや、5人が学生時代にバンドを組んでいたというストーリーのMV撮影の裏側に密着。和気あいあいとしたオフショットがふんだんに盛り込まれているほか、副音声ではメンバーのコメントも楽しめる。

今後のSTARGLOWは、「Good Boys Anthem」も収録される3rdシングル『Drivin' My Life』を7月22日にリリースするほか、7月29日には自身初となるLIVE DVD & Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE "Wish upon a star"』のリリースも決定。

さらに8月には現在開催中のファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』の追加公演として、1日・2日に横浜アリーナ、8日・9日にGLION ARENA KOBEでのアリーナ公演が控えている。