稲葉友“史幸”の裏側が明らかに… SNS「少しだけかわいそうと感じてしまいました。。」「思ったより闇深くて」『水曜日、私の夫に抱かれてください』第9話【ネタバレあり】
テレビ東京のドラマNEXT『水曜日、私の夫に抱かれてください』（毎週水曜 0：30）の第9話が27日に放送され、神栖史幸の裏側が明らかになった。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】部屋に突撃され、衝撃的な行動を…表情がゆがむ菅井友香
29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸（稲葉友）と順調に交際していた小吹蓉子（菅井友香）。ある日、史幸から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をされる。実は史幸は既婚者だった。
意図せず不倫をしていたと自己嫌悪に陥る蓉子は、神栖の妻・怜（入山法子）に謝罪のため会いに行くと、「毎週水曜日、史幸と浮気し続けてくれませんか」と告げられる。“公認不倫”を続ける蓉子と本心の見えない怜、浮気をやめられない史幸の奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンスとなっている。
第9話では、怜から届いたSOSのメッセージに蓉子は動揺する。一方、怜は「俺を見捨てないで」と取り乱す史幸の不安定な情緒を静かに受け止めていた。
ある日、体調を崩した蓉子は、史奉（柾木玲弥）の病院を訪れた際に、史奉から神栖家の歪な過去を打ち明けられる。その夜、蓉子と連絡が取れず疑心暗鬼の史幸は偶然蓉子と史奉がいるところを目撃して激怒。ついに蓉子の部屋に突撃する。
そこで、自身が父の愛人との間に生まれた子で、史奉とは母親が違うことを伝えた。この明らかになった裏側に、SNS上では「相変わらず怖かったけど、少しだけかわいそうと感じてしまいました。。」「思ったより闇深くて」などと反響が寄せられている。
【場面写真】部屋に突撃され、衝撃的な行動を…表情がゆがむ菅井友香
29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸（稲葉友）と順調に交際していた小吹蓉子（菅井友香）。ある日、史幸から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をされる。実は史幸は既婚者だった。
第9話では、怜から届いたSOSのメッセージに蓉子は動揺する。一方、怜は「俺を見捨てないで」と取り乱す史幸の不安定な情緒を静かに受け止めていた。
ある日、体調を崩した蓉子は、史奉（柾木玲弥）の病院を訪れた際に、史奉から神栖家の歪な過去を打ち明けられる。その夜、蓉子と連絡が取れず疑心暗鬼の史幸は偶然蓉子と史奉がいるところを目撃して激怒。ついに蓉子の部屋に突撃する。
そこで、自身が父の愛人との間に生まれた子で、史奉とは母親が違うことを伝えた。この明らかになった裏側に、SNS上では「相変わらず怖かったけど、少しだけかわいそうと感じてしまいました。。」「思ったより闇深くて」などと反響が寄せられている。