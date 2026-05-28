JR新大久保駅から徒歩約1分、「皆中＝みなあたる」という名前から、ライブや舞台のチケット当選祈願で話題の「皆中稲荷神社」があります。

創建は天文2年（1533）。主祭神は、稲荷神として知られる「倉稲魂命（うかのみたまのみこと）」です。五穀豊穣や商売繁盛の神様として古くから信仰されているほか、子宝や安産祈願の神「伊邪那美命（いざなみのみこと）」もまつられています。現在では、受験や厄払い、勝負運アップなど、さまざまな願いごとで訪れる人も多いそう。

名前の由来となったのは、鉄砲隊の逸話。江戸時代、この周辺には徳川幕府の鉄砲組百人隊が置かれていたのですが、なかなか思い通りにいかない日々が続いていました。

そんなある日、隊を率いる与力（よりき）の夢枕に稲荷大神が現れたそう。そのお告げに従ってお参りしたところ、鉄砲の命中率が百発百中になったことから、「皆中（みなあたる）稲荷」とよばれるようになったと伝えられています。

この逸話が近隣に広まり、「当たる神社」として多くの人が参拝するようになりました。

境内は段差がなく、気軽に立ち寄りやすいのも特徴です。

神社というと、石段を上った先や高台にあるイメージがありますが、皆中稲荷神社は街なかにたたずむ、小ぢんまりとした親しみやすい空間。歩きやすく、ライブや舞台前、新大久保散策の合間にも訪れやすい雰囲気があります。

都会の中にありながら、境内に一歩入ると落ち着いた空気が流れているのも印象的でした。



一礼して鳥居をくぐった後は、手水舎で手と口を清めます。その後は本殿にご挨拶。二礼二拍手一礼をして日頃の感謝を伝えながら参拝しましょう。推し活のお願いごとをする前に、きちんとご挨拶する気持ちを大切にしたいですね。

本殿のすぐ横には、チケット当選を願う絵馬がずらり。具体的な日付やコンサート名が書かれていたり、絵馬いっぱいに想いがつづられていたり、ファンの熱意を感じられます。

韓流ブームや舞台文化の広がりとともに、「ライブや舞台のチケットが当たった」という口コミがSNSなどで拡散。そこから「チケット当選祈願の聖地」として話題になりました。

さらに東京グローブ座が近いこともあり、舞台関係者や芸能人が参拝したエピソードも広まり、今では日本全国だけでなく、海外から訪れる人も増えているそうです。

「絵馬」初穂料1000円

いかにも縁起の良さそうな、こちらの絵馬に願いを書いていきます。 神社の方によると、実際に「初めて当選しました！」「良席が当たったんです！」と報告に訪れる参拝者も多いのだとか。

絵馬には願いだけでなく、ご利益をいただいた方の感謝の言葉もつづってありました。叶った際はお礼参りも忘れずに！



推し運アップを願うなら！ 話題のお守りはこちら

参拝後にぜひチェックしたいのが、皆中稲荷神社で人気の授与品。本殿の隣で授けていただくことができます。

なかでも推し活をする方に人気なのが、「皆中守」「的中守」「心願成就」の3種類です。

「皆中守」初穂料1000円

「皆中守」は皆中＝みなあたるの名を冠した、皆中稲荷神社を象徴するお守りです。

「的中守」初穂料500円

「とにかく当てたい！」という人から支持されているのが「的中守」。その名前のとおり、「的中」のご利益にあやかれるとされ、ライブや舞台、試験など、ここぞという勝負の前に授かる人も多いそうです。

「心願成就」初穂料800円

「心願成就」は、裏面がポケット仕様になっているのが特徴。推しの写真やチケット、メッセージなどを入れられることから、推し活ファンからも人気を集めています。

授与品は願いを込めて受けるもの。大切に扱いながら、自分の願いと向き合う時間も楽しんでみてくださいね。

境内は神聖な場所。「推しに会いたい」という気持ちとともに、感謝の気持ちを忘れずにルールを守って参拝しましょう！

JR新大久保駅から徒歩約1分というアクセスの良さも魅力の皆中稲荷神社。韓国グルメやカフェ巡りとあわせて訪れるのもおすすめです。

ライブや舞台の前、ここぞ！というタイミングで訪れてみてください♪

◾️皆中稲荷神社（かいちゅういなりじんじゃ）

住所：東京都新宿区百人町1-11-16

TEL：03-3361-4398

社務所受付時間：9〜17時

定休日：無休



▶▶「神社」の記事一覧はこちらから！

Text＆Photo：霜越緑（エフェクト）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。