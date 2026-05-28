安田美沙子「反抗期どうしたらいい？」 夫ではなく…寄り添ってくれる“相談相手”を明かす

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。5月26日（火）の同番組には、2児のママである安田美沙子がゲスト出演した。

長男が9歳、次男が6歳に成長し、毎日育児に励んでいる安田。子どもの反抗期にも悩んだそうだが、そんなとき寄り添ってくれた“相談相手”に心を救われたという。それは夫ではなく…。

【映像】子どもの反抗期に悩む安田美沙子と“相談相手”のやりとりの一部始終を公開

「ママの日常を覗き見SP」と題した今回は、子育てAI活用法についてトークを展開。街のママやAIのプロから、便利で驚きの活用法が次々と明かされていった。

そんななか、ゲストの安田も我が子とケンカをした際、AIに「反抗期どうしたらいい？」と相談したことがあったという。すると、「ため息をつきたくなる毎日ですよね お疲れ様です」と、まずは寄り添ってもらえたことを笑顔で明かした。

ほかにも安田は、AIに「8歳児、舌打ちしてくる」と相談したことも。「この一言でいけるの？」と横澤が驚くなか、ここでもAIは「それ結構イラっとくるよね」とまずは安田に寄り添ってくれたのだそう。

さらにAIは、8歳児が舌打ちをする理由のほか、「感情的に反応せず無効化する」「言葉にできないイライラを代弁する」といった対応策を提示してくれ、その詳細まで教えてくれたという。

育児の良き相談相手であるAIに、藤本と横澤はビックリ。とくに横澤は、「うわ〜嬉しい！これだけで消化できる！」と感激しきりだった。