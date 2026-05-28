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懲役太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「TVは終わり、バカみたいな企画しかやれない」を公開した。タレントのあのちゃんがテレビ朝日の番組内で鈴木紗理奈を怒らせ炎上した騒動を取り上げ、現在のテレビ番組の制作姿勢や、ネット動画に迎合する構造的な問題に対して持論を展開した。



動画の冒頭で懲役太郎氏は、あのちゃんが関東ローカル番組内で嫌いな芸能人の名前を回答し、炎上した件について触れた。この騒動について、テレビ局がYouTubeの暴露系のような企画を放送している現状を問題視し、「YouTubeのダメな企画みたいなものをテレビでやってるわけじゃん。テレビでやることじゃないよね」と苦言を呈した。



さらに、あのちゃんがSNSで事情を説明した内容を解説。事前に「ゲストが傷つく企画はやめてほしい」「暴露系企画はやりたくない」と制作側へ何度も伝えていた点や、「発言にピーをかけてくれないと相手がかわいそう」というフォローの発言が放送ではカットされていたという主張を取り上げた。本人の認識としては「炎上するように編集された」という不信感が強いと指摘し、懲役太郎氏自身も「勝手に好きなようにして流すから私も嫌いなんですよ」と、テレビ局の身勝手な編集方針に同調して見解を述べた。



また、世間の論調が制作側への不信感と、「言ったのは本人だろ」という自己責任論に二分されていると説明。テレビ朝日側がスタッフの配慮不足や番組演出によるものと早々に謝罪したことについて、懲役太郎氏は「内部でも想定以上に炎上し、鈴木紗理奈側がかなり怒っている」と推測。現状は「テレビの演出責任と出演者の発言責任が真正面から衝突している状態」だと分析した。



最後には、今回の騒動があのちゃんの番組単体の問題に留まらないと示唆。テレビ業界全体が暴露や対立、炎上の切り抜きなど、SNSで注目を集める手法に依存している構造を指摘し、「TikTokやYouTubeでやってるようなことに金かけてやってるってしか言いようがない」と嘆いた。その上で「テレビらしいことをやりなさいよ」と業界全体に本来の役割を取り戻すよう求めて動画を締めくくった。