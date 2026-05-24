31日に嵐が東京ドームで行うラストライブの生配信を告知するテレビCMが24日、民放キー局5局で同時放送された。

CMは午後5時59分30秒から30秒間。嵐の歴史を振り返るように過去のコンサート映像に乗せて「ありがとう」の文字、ツアータイトル「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」と、「FAMILY CLUB online」（STARTO ENTERTAINMENTの映像配信サービス）で31日午後6時から配信スタートの旨が表記された。テレビ朝日ではCMが終わると、相葉雅紀（43）がMCを務める「相葉マナブ」（毎週土曜午後6時）の放送につながった。

2020年末の活動休止前には、「嵐にしやがれ」の最終回で過去にメンバーがCM出演してきた13社が合同でCMを流したこともあった。今回のように民放5局をジャックし、同一グループのCMが同時で流れるのは異例。1999年（平11）のデビューから約27年の歴史の中でも、嵐にとっても初の試みとなった。

前日23日午後6時には、グループの公式Xにメンバー5人がテレビの前に集合する画像がアップされた。「2026／5／24 17:59:30〜」と記載しており、意味深投稿として注目が集まっていた。