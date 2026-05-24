日本上陸30周年を迎えるスターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が、新商品「バナナ アフォガート フラペチーノ」を5月27日から期間限定で販売します。

【写真】「逃避スケジュールステッカー」のデザインが面白い！ おいしそうな「バナナ アフォガート フラペチーノ」をもっと！

同社は、節目の年に「コーヒーって、飲みもの以上だ。− WHY NOT COFFEE？」という思いのもと、日常にあるさまざまな瞬間、それぞれの気分やシーンに寄り添う一杯を提案する企画を実施中。第1弾では、改良された「キャラメル マキアート」が販売。

新商品は、同企画の第2弾として登場し、新生活や仕事の合間に、ほんのひととき現実から離れるような“とろける時間への逃避行”がテーマとなっています。

おいしく食べられるにもかかわらず、表皮の傷やサイズなどが理由で“規格外”として捨てられてしまっていた「もったいないバナナ」の果肉を使用し、ミルクとバナナパウダー、クリームベースを合わせたフラペチーノを注ぎ、その上にエスプレッソショットとクラシックシロップを合わせたエスプレッソソースをかけた一品。口にした瞬間に広がるバナナのコクのある甘さ、後味にふわりと残るエスプレッソ由来の香ばしさが楽しめます。コーヒーが少し苦手な人にも楽しみやすい、まろやかで奥行きのある味わいに仕上げています。

価格は持ち帰りの場合687円（以下、税込み）、店内利用の場合700円です。販売期間中、店頭では“逃避行”する時間を肯定してくれる「逃避スケジュールステッカー」を配布します。