発売からまもなく4年、eKクロス EVの今後はどうなる？

2022年6月に発売された三菱「eKクロス EV」は、軽ハイトワゴンである「eKクロス」をベースとした電気自動車（BEV）です。

eKクロス EVの企画・開発は日産と三菱の合弁会社であるNMKVがおこなっていることからもわかるとおり、日産「サクラ」とは姉妹車の関係にあります。

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そのため、搭載されるバッテリーの容量（20kWh）や航続距離（180km）といった基本的なスペックについては、両車ともに共通しています。

一方、両車のエクステリアデザインには大きな違いが見られます。

具体的には、サクラがシンプルかつクリーンなデザインを採用しているのに対し、eKクロス EVでは「ダイナミックシールド」に代表されるタフ＆ワイルドなデザインが印象的です。

eKクロス EVのボディサイズは、全長3395mm×全幅1475mm×全高1655mm。全高のみわずかにサクラを上回っています。

また、誤差の範囲と言えるレベルではありますが、エクステリアデザインの違いから、車両重量もeKクロス EVのほうがやや大きくなっています。

さらに、駆動用バッテリーを床下にレイアウトすることでクラストップレベルの後席ニールームを実現したインテリアも、サクラが先進的かつ高級感のあるデザインを採用しているのに対し、eKクロス EVはSUVらしいタフさと機能性が強調されています。

eKクロス EVのグレード構成は、ベースグレードの「G」と上級グレードの「P」の2種類となっています。なお、全グレードが2WD仕様のみとなっており、4WD仕様は設定されていません。

2026年5月現在の価格は、「G」が256万8500円、「P」が313万1700円となっています。

マイナーチェンジはまもなく？変更点は？

そんなeKクロス EVですが、まもなく初のマイナーチェンジがおこなわれるようです。

都内の三菱販売店関係者は次のように話します。

「現時点で三菱からの公式なアナウンスはありませんが、2026年4月に姉妹車であるサクラがマイナーチェンジを予告していることを考えると、そう遠くないタイミングでeKクロス EVもマイナーチェンジがおこなわれることは確実です。

サクラのマイナーチェンジモデルの発売は2026年夏とされていることから、eKクロス EVは夏のおわりから秋口にかけての発売になる可能性が濃厚です。

あくまで個人的な予想にはなりますが、サクラのマイナーチェンジモデルは内外装のデザインが大きく変化していることから、eKクロス EVについてもかなり印象が変わるのではないかと思います。

たとえば、『アウトランダーPHEV』や『トライトン』に見られるような、立体感と未来感を強調した最新世代の『ダイナミックシールド』が採用されることにくわえて、ヘッドライトやアルミホイールも新デザインのものになると考えられます。

また、内装の質感向上や先進安全運転支援システムのアップデートもおこなわれるはずです。

一方、パワートレインについては、20kWhのバッテリーそのものに大きな変化はなさそうです。

ただ、バッテリーマネジメントシステムの最適化などにより、航続距離はやや伸びることになるかもしれません。

あるいは、ラゲージスペースから直接電力を取り出せる1500WのAC100Vコンセントが新たに設定される可能性もあります。

いずれにせよ、eKクロス EVとサクラは非常に多くの販売台数を記録しているBEVであるため、今回のマイナーチェンジでは、お客様の意見をもとにした実用的な熟成が図られることになると思います」

※ ※ ※

前出の三菱販売店担当者によれば、マイナーチェンジ前のeKクロス EVについてはすでに在庫販売のみとなっているようです。

こうした点からも、eKクロスEVのマイナーチェンジモデルの登場はすでに秒読みとなっていることがうかがえます。